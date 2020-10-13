ALK PHENIX︱8個漢字真言擁抱山系　拿捏個人化的都市機能比例

成立只有5年的日本山系品牌ALK PHENIX，憑藉機能與時尚元素的細節拿捏得宜，無論用於都市配搭還是戶外生活，都不乏捧場客，幾年間已經躍升成為東京都的人氣潮流單位。尤其自前設計總監上出大輔於2019年離任之後，ALK PHENIX旗下一眾年輕新晉設計師在原來的基礎概念中，為往後的系列帶來更豐富的潮流創意，歷久常新的機能與年輕的時尚觸覺間之比例不斷反覆調整，產生出來的有趣效果，直接幫助了品牌成為當今日系Urban Outdoor品牌中數一數二的名號。2020年秋冬系列，剛好香港亦有時尚選物店引入，是體驗這種日系Urban Outdoor的好機會。

ALK PHENIX 2020年秋冬系列：（按圖放大）

+ 65 + 65 + 65

ALK PHENIX是老牌山系品牌PHENIX的日本品牌，成立於1953年，他們對機能服的經驗和技術，早已得到很多講究「非常實用服裝」的單位肯定，包括日本國家隊、挪威國家隊，以及美軍，都曾經是他們的客戶。在日本是一個廣為山系機能愛好者認識的品牌，在日本國內擁有數一數二的市場佔有率，地位不用質疑。但講到他們跟Salomon、Hoka One One等往日純粹專注山野機能的品牌般，隨著Urban Outdoor的潮流興起而進擊時尚界，可是從2015年，品牌成立時尚支線ALK PHENIX開始。

品牌原創作總監上出大輔（網上圖片）

品牌的性格，可不是說一句：「哦！我要將山品當時尚變賣。」就能成功建立。要講到一手創立了ALK PHENIX時尚面目的人物，便不得不提日本著名的機能服設計師上出大輔（Daisuke Kamide）；他的其中一個成名企劃，可數到2004年創立的品牌Trove，設計上將傳統的洋裝西服融入了機能服裝的輪廓和細節，得出既古典的遊牧機能風格，又不失雅緻得體的獨特美學，令他在此領域上穫得肯定。

後來上出大輔又創立了另一商務服品牌Teätora ，品牌的特色，就是不考慮任何季度概念的概念，設計上只預設了3種場景設定，針對3種目標群體，分別是長期用電腦工作的人 、 坐飛機公幹的人和自由工作者。服裝的從剪裁、用料以至縫線位置等等的細節中，提供了考慮到3個預設場景中需要的功能和舒適度。而客人就可以根據Teätora的裝備表，找出適合自己需要的服裝。不是品牌告訴你要什麼，是你自己尋找自己需要的裝備，某程度上，也是一種「都市機能」的演繹，一種在日常「都市」工作穿著的商務「機能」服。而ALK PHENIX就可算是集合了兩者元素的結晶。

根據Teätora的裝備表，就可找出適合自己需要的服裝。（Teätora）

回顧Trove 2011年秋冬系列：（按圖放大）

+ 7 + 7 + 7

所謂「機能服」其實只是一個統稱，世上不可能有一件滿足到所有場景和功能的服裝，不同環境中穿搭不同的服裝，應付時尚與機能等等的需要，是常識吧。務求將機能與日常服兩者結合為一的ALK PHENIX，由創立開始便主打都市機能的主題概念，既然目的如此，「時尚與性能，二者不可偏廢」是不可欠缺的原則，卻又需要為針對不同的功能面貌，而必須在比例上取捨，是種很玄的設計理念；為了清晰說明每件服裝的機能用途，上出大輔為品牌的設計定立了8種中心元素，以動（靈活）、靜（低噪音）、 陽（防曬）、暖（保溫）、輕（輕巧）、雨（抗水）、快（舒適）及收（收納）的字元表，表達每一件機能服裝在設計的時候，計對了那一層面的考量，用家自然可以按Teätora類同的理念，選取合適的機能服。例如今季主打款式的Dome Jacket，它的「煉成元素」就是「輕、雨、快、收」，是一件針對了這4方面設計的時尚機能服，很易理解吧？

ALK PHENIX 8種中心元素的字元表：動（靈活）、靜（低噪音）、 陽（防曬）、暖（保溫）、輕（輕巧）、雨（抗水）、快（舒適）及收（收納）（品牌圖片）

2018年上出大輔離開了ALK PHENIX，卻沒有帶走了品牌對於時尚機能的概念；相反，ALK PHENIX從此起用了旗下一眾年輕設計師主導了整個設計工作後，系列那種由上出大輔於Trove帶過來、「機能感」始終較高的風格得以稀釋，進一步將ALK PHENIX與母公司PHENIX的風格分辨得更加明確；就像2020年秋冬系列般，暗黑的色調，本來就不是講求辨識率高的山系裝備中，常見的主題色，卻在講究得體端莊的日本街角上，顯得毫不違和。但又以Dome Jacket為例，主要採用Epic防水物料搭配Drysphere Down防水羽絨，

重量只有550克，相當於一支樽裝飲品，性能上可不如外表般低調，此外物料上亦加入了消除靜電的Thunderon纖維和多方位的反光細節，即使是暗黑色調亦能確保夜間安全。內層兩側亦置有A5 Size網狀口袋，在當今山系小物眾多的潮流中，這種收納性能必不可少，可說非常充分地發揮出PHENIX機能物料的時尚面目。

ALK PHENIX Dome Jacket（品牌圖片）

ALK PHENIX 2020年秋冬系列穿搭：（按圖放大）