【MUJI】關東最大店12月開幕　細數無印「東京有明」店限定服務

儘管受到疫情影響，東京奧運延期及觀光客無法入境等因素，令日本零售市場籠罩著肅條氣氛，然而無印良品MUJI似乎不受影響，更在本月底宣告，將於12月3日在台場地區的「有明GARDEN購物中心」內，開立樓高三層，面積近1,400坪，號稱是關東地區最大的無印良品MUJI店面——「無印良品 東京有明」。

無印良品MUJI的「東京有明」店，將於年底12月3日正式開幕。而只要「有明GARDEN購物中心」，並已擁有「MUJI PASSPORT」，即有機會在同月的1日、2日預先參觀。（MUJI）

02: 餐飲方面除港人熟悉的「Café&Meal MUJI」外，同時也設有烘焙坊，以及提供時令蔬果的果汁攤。至於購買食材時，諸如咖啡豆和各種乾果等，消費者也能按個人用量去購買。（MUJI）

與以往不同的是，「無印良品 東京有明」以百貨公司的概念經營，而且定位還是「超越百貨的百貨」，其樓高三層的規劃中，一樓主打生活飲食與雜貨，二樓販售家俱和雜貨，並且提供居家改組的諮詢服務，三樓則主要販售服飾，務求把衣、食、住、行等各個生活層面之事都囊括在東京有明店裡頭。不過講到大家最關心的，大概還是MUJI東京有明店的獨家商品和服務。

「東京有明」店位於江東區的「有明GARDEN購物中心」內，樓高三層，面積近1,400坪，開業後將會成為日本關東地區內最大的MUJI店。（MUJI）

飲食和雜貨方面，東京有明店獨家提供按量販售服務，包含咖啡豆、堅果及乾果等五十多種食品，以及連洗衣液等商品，顧客都能按個人用量去消費，加上簡化的包裝方法，更迎合到當下的環保潮流。至於居家服務方面則提供「整理支援」，透過MUJI專業人員的咨商服務，人員可以到府上提供服務，替你檢視屋內物品的貯放方式，判斷那些物品該保留或丟棄，收納物品的同時也重整人生。

如果不僅想整理屋內物品，而想對房屋進行大改造，東京有明店既支持家裡的改裝服務，也提供一條龍式的「全面裝修無印良品0」，同樣是該店獨家提供。而話說這套居家設計和改造服務，是近年MUJI積極推動的頂目，像之前，分別是設在東京近郊的「陽之屋」和千葉縣的「無印良品の小屋」，不少讀者應該也印象深刻，但因為兩棟房屋的位置偏僻，不易造訪，現在MUJI就把這兩間房子的樣辦屋，設在東京有明店裡供來客參觀，對時間緊湊的遊客而言，可謂是一大福音。而在種種的「東京有明」店限家服務中，看來各式客製化的服務，也將會慢慢成為MUJI的經營常態。

暫未能去日本MUJI，唯有到香港MUJI「大報復」：