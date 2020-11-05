【綠色生活】環保食材潮流擋不了　MUJI大豆肉媲美「新餐肉」？

愈來愈多植物肉出現於市面，雖然距離植物肉取代真正肉類，普及成日人們日常主要食用的食材，看來還有一段距離，但是這種迎合未來環保趨勢的食品，卻令人非常好奇，例如近期受到熱議的「新豬肉」、「新餐肉」等等，很多人都想知道，這些人工合成的肉類跟吃慣吃熟的有什麼差異。 向來祟尚環保簡約生活的日本國民品牌無印良品（MUJI）當然不會忽略這種潮流，最近亦在日本上架了4款自家研發的大豆肉，模仿不同形態的肉類口味。

4款MUJI大豆肉：（按圖放大）

「綠色生活」從來都是MUJI所推崇的生活態度，由於眾所周知的全球人口膨漲問題，怎樣看都只有愈來愈嚴重的趨勢，如果再不好好改變當下的生活形態，未來資源只會愈來愈貧乏，愈來愈接近那些Cyber Punk電影中那些了無生氣的畫面。當中食物供應的環節，更加是其中一種最直接地關乎人類生存的資源。人類主要在肉類之上吸收蛋白質，但是畜牧業本身就會帶來嚴重的碳排放、以至農產品浪費等等問題，要是達至2050年時，人口一如預計般過百億的話，環境污染及糧食緊張等狀況更加惡劣，是完全不難預測的困局，不少企業因此而投放更多資源，開發更環保的食品開發方案。

MUJI認為，到2030年左右，人口與糧食增長度已經會出現問題。（品牌圖片）

大豆的蛋白質含量比雞肉、豬肉、牛肉更豐富。（品牌圖片）

就在這樣的背景之下，MUJI近年亦不斷交出它們的「綠色食品成績表」，用市場商品的方式，提出他們為人類提供蛋白質營養的方案。例如年中他們便推出了「蟋蟀仙貝」的企劃，顧名思義，就是用蟋蟀磨粉後製造的仙貝，原因是養殖昆蟲對資源的消耗低之餘，蛋白質含量極高的昆蟲確實不失為一個取代肉類的可行方案，成功與否，還看大眾的市場反應。

「蟋蟀仙貝」，當然就是用蟋蟀磨粉造的仙貝。（品牌圖片）

昆蟲食物對很多人來說，可能還是有點重口味，但始終都是真正的「肉類」。那麼換成大豆的話，又有沒有問題呢？最近日本MUJI又有新提案，宣布在日本當地推出4款以大豆合成的植物肉，模擬出比雞肉、豬肉、牛肉的蛋白質含量更豐富，而且美味又有營養的口感。

看起來跟真肉沒有多大分別。（品牌圖片）

+ 3 + 3 + 3

4款大豆肉食品，分別作出肉丸、肉碎、漢堡扒和肉片的處理，方便不同形式的烹調。而食材本身亦作真空包裝處理，可以在常溫情況下存放180日，不需加熱就能直接食用，節省存放用的能源。當然吧，除非想試清楚大豆肉跟真肉之間的味道和口感分別，否則大豆肉和普通肉都一樣，還是煮熱並配上其他醬汁配菜後，口味亦會更佳。每包售價是290日圓，他日出國旅遊重開後，各位有興趣到當地入手一試嗎？