【Dr. Martens】英倫鞋王60周年　山本耀司、Needles等向經典致敬

不同於運動球鞋品牌的日新月異，皮鞋與工鞋品牌的歷史，許多都是「一鞋走天涯」，一對外觀型格鮮明的鞋款，就足以風行世界，歷盡潮流變遷60年而不衰。

Dr. Martens 1460誕生自1960年。（Dr. Martens）

例如英倫鞋履代表Dr. Martens，本身的鞋款類別不算多，1460黃色車縫八孔Boots可能是最為人熟悉款式，只因自1960年起始，一對1460已影響流行文化60年。

Dr. Klaus Maertens。（Dr. Martens blog）

一切由斷腳開始

不過，要留意的是1460在潮流世界大鳴大放，事前並沒有經過精心商業部署，一切全是無獨有偶，時勢造英雄。

遠在1460誕生的15年前，1945年的德國慕尼黑，一位德國軍Dr. Klaus Maertens不慎在一次滑雪中受傷斷腳，在漫長的復康過程中，為減輕腳足移動時的痛楚，於是靈機一觸，研發出一款半透明軟膠氣墊，其後1947年更與醫療器械工程師Dr. Herbert Funk合作，大規模收集廢棄軍用物資，來製作一系列氣墊鞋，十年之間以健康鞋姿態，深受德國國內的長者歡迎，而已兩位Dr.都有着宏大抱負，深知自己的發明用途可以更廣，甚至推向全世界。

其實Dr. Martens鞋款誕生之初尚有一個名字，叫AirWair。（Dr. Martens）

英德結合

如是者Dr. Klaus Maertens和Dr. Herbert Funk在1950年代尾四出外訪，希望找尋國外生意合作伙伴，終在1958年於英國Northampton遇上真命天子——製鞋商Bill Griggs，他帶領的Griggs鞋廠對兩位德國人的氣墊鞋底專利發明十分欣賞，不惜花重金購買獨家生產和專營權，並加入畫龍點睛的劃時代改造：將鞋子製成8孔皮革短靴，以及將鞋身和鞋底的縫接邊緣，車上黃色縫綫，Dr. Martens首度自家創作1460，終於在這樣的背景下，於1960年誕生。

Skinheads一直被視為Punk友的前身。（mods story）

從藍領踏向次文化

Dr. Martens 1460面世之後，很快在英國引起迴響，不過並非時髦的年青人世代，而是郵差和苦力工人等藍領階級，當時的1460不但已經易穿耐用，專利氣墊鞋底走起路上來十分舒適，更重要的是定價經濟實惠，只盛惠£2英鎊，正是如斯平易近人的價錢，使這靴逐漸在社會普及，成為人所共知的 Heavy-duty Footwear。

Dr. Martens 1460可謂見證英倫文化風俗的變遷。（Dr. Martens）

然而，Dr. Martens 1460的粗獷和耐用性，很快就被Mod流派中的Hard Mods擁戴者所青睞，Hard Mods友其後更轉化成光頭黨Skinheads，他們與前輩公仔哥兒式的Mods對比鮮明。由於Skinheads大多出自草根階層，帶有叛逆傾向愛生事，每每以短平頭裝、Levi's牛仔褲、Fred Perry POLO、Ben Sherman恤衫和Dr.Marten 1460短靴造型示人，何解是Dr.Marten？因為1460除耐穿耐磨外，鞋頭位更包裹着鐵片，吵鬧打交之時殺傷力特別驚人，既是一件武器，也是一個潮流身份象徵。

The Who樂隊的Pete Townshend穿上1460表演。（Dr. Martens）

事情發展至1966年，1460的時尚風潮更進一步升溫，事關那一年The Who樂團靈魂人物Pete Townshend高調穿上1460走上舞台，更在訪問期間說下一句經典名言，訴說自己巡回演唱會期間，只帶兩件物事：「A cognac bottle and a Dr Martens boot」。使1460 Boots正式與潮流掛鈎，及後轉戰70年代，拜Vivienne Westwood和The Sex Pistols所賜，伴隨着Punk熱潮風行全世界，最終成為英國的一大標誌性潮流象徵。

Yohji Yamamoto可說是將Dr. Martens帶上高級時裝世界的第一功臣。（Dr. Martens Blog）

乘着Dr. Martens 1460 60周年大日子，Dr. Martens邀請了世界各地各式各樣的時裝品牌，進行一連串1460聯乘企劃。（Dr. Martens）

由山本耀司確立時裝品牌聯乘路線

不經不覺，Dr. Martens 1460已創世60年，箇中的影響力，也不再侷限在英國和音樂次文化，就連高級時裝與裏原宿都對它推崇備致。最明顯的轉折點，是2007年Yohji Yamamoto突然宣告與Dr. Martens合作，推出一系列Collaboration，大受時裝人歡迎，來到近幾年雙方也持續催生更多聯乘設計，藉住今年1460 60年周年的大日子，Yohji Yamamoto更推出Dr. Martens 1460蜘蛛特別版，蜘蛛網鞋面圖案配上銀色裝飾，十分特別。

+ 3 + 3 + 3

山本耀司有蜘蛛，同鄉日牌Needles則有蝴蝶，設計師清水慶三與Dr. Martens 1460的聯乘，則取材自Needles最熱賣的運動褲，將招牌紫色直條子和蜘蛛圖案注入鞋中，十分特別；至於裏原宿的代表當然不少得，MEDICOM TOY就以壓印技術，打造出聯乘BE@RBRICK別注鞋和一系列BE@RBRICK玩具，另外最新消息另一裏原宿大牌亦將會於今個11月推出Dr. Martens聯乘合作，究竟是哪個品牌，到時自有分曉！

與A-COLD-WALL*的別注系列，以拉鏈取代鞋帶。（Dr. Martens）

除了一系列日本單位外，今次Dr. Martens 1460 60周年慶生合作單位，包括英國A-COLD-WALL*、美國Marc Jacbos和PLEASURE等，未知哪一個聯乘項目是你的最愛呢？