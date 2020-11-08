【CHIME Zine】GUCCI贊助小誌新一期面世　推動性別平權外還有…

從2019年創刊，由GUCCI贊助出版的小誌《CHIME Zine》，睽違一年後，終於在上個月出版ISSUE 02。這本只二十頁的小書，由赫赫有名的同志運動家Adam Eli主編，並由藝術家MP5擔任藝術指導，帶來精彩的排版美術，同時觸及同志、女性、種族和階級等社會議題。趁著第二期新鮮出爐，現在就帶各位讀者一起欣賞這本令人驚豔的小誌。

睽違一年後，十月底《CHIME Zine》終於推出ISSUE 02，是雜誌推出的第三本出版物。（GUCCI）

出版計劃源於GUCCI在2013年推動的「希望響鐘」（Chime for Change），其為一個推動性別平權的計劃，《CHIME Zine 》則屬此計劃中的一環，獲品牌全力資助。在去年初出版的創刊號ISSUE 00中，主編Adam Eli就分別找來表演藝術家Travis Alabanza為雜誌投稿詩作；創意工作者Jen Winston設計與性別有關的趣味填字遊戲；還有跨性別模特兒、作家ALOK為其撰寫文章和拍照等，集詩作、報道，圖像和遊戲於一身的內容。

《CHIME Zine》由GUCCI贊助出版，是一本推動性別平權的刊物，圖為創刊號的封面。（GUCCI）

從同年出版的ISSUE01開始，《CHIME Zine》就加入聚焦單元系列，每期均以一個國家、地區作為主題，像ISSUE01是「巴西」，而最新出版的ISSUE 02則以「日本」為題，探索日本女性的社會地位。在ISSUE 02的正本中，找來Queer藝術家Ccoco Riot創作封面，並找來墨西哥女性殘疾人權益運動者Maryangel Garcia Ramos，談殘疾女性的需要如何被忽視；記錄多幅布魯克林非裔酷兒藝術家RaFia Santana的影像和新媒體作品；又有視覺敘事者Lena Merhej，以難民的角度設計的迷宮遊戲，保持著《CHIME Zine》既嚴肅又富趣味的個性。

ISSUE 02的單元聚焦系列以「日本」為題，探索女性在日本的社會地位。（GUCCI）

至於在聚焦單元中，則訪問了日本壽司名廚Yuki Chizui，談及當地的壽司界、料理界的厭女現象。此外，《CHIME Zine》前陣子亦跟非裔美國人政策論壇AAPF創辦人Kimberlé Crenshaw合作，由後者當客席主編推出名為#SayHerName的數位特刊，收錄諸多以非裔女性為題的文字、圖像，影像和錄音檔。有興趣的讀者可以上《CHIME Zine》網頁，由創刊號到剛出版的ISSUE 02都收錄在內。



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