KAPITAL軍事風純棉襪子搞搞新意思　口袋就是當前最強潮流細節

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-03-06 19:32

雖然致力提倡美式復古與日本傳統文化，但日牌KAPITAL偉大之處，正是拒絕盲目崇古，每每從古典懷舊元素之中，探索出幽默創意，成功將舊有元素，活化到最新潮的時裝世界中，這種手法，本質上與Alessandro Michele領軍的GUCCI十分相似。

56Yarns Cotton Cargo Socks共有三款顏色，7,788円，KAPITAL官網有售。（KAPITAL）

例如KAPITAL一款56Yarns Cotton Cargo Socks，正是很值得大家留意的設計。以日本優質純棉製造，結合16%丙烯酸纖維5%聚酯纖維，觸感舒適之餘，又堅韌耐磨，即使放進洗水機沖洗多次，亦不易變形，耐用程度極高，盡顯日本職人之細心。

口袋是最大賣點。（KAPITAL）

不過這款襪子最特別之處，卻在於襪管上的口袋，容納量雖然不大，仍可以將紙幣、硬幣、SD卡，甚至安全套安放在其中，私隱度十足。而且正因為襪子用上粗棉製造，韌力特別強，就算將堅硬物件放進小口袋中，亦不會因到觸碰到肌膚而感覺不舒服，十分細心。



日牌最愛玩品袋細節：

Engineered Garments是另一個最擅長玩口袋細節的日牌。（KAPITAL）

在戶外機能風大熱的世代下，口袋這種服飾的細節，近年愈來愈受到品牌重視，當中以一眾日牌最為明顯，無論大路如Engineered Garments，還是偏門如POLIQUANT、TAKE&SONS也好，都致力嘗試將口袋概念融入衣服中去，只不過KAPITAL行得更前，連襪子中加口袋都想得到，實在令人佩服。