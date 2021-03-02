村上春樹×UNIQLO｜LifeWear專訪後合作　UT有你喜愛小說作品嗎？

一物
撰文：
最後更新日期：

UNIQLO繼於上周推出村上春樹專訪後，昨日再於官網發布與村上聯乘的UT系列，其中120名買家更能獲得特別版T-shirt，一眾村上迷準備好了嗎？

UNIQLO近日可謂愈戰愈勇，不單成功邀請Jil Sander女士出山重啟+J系列，早前亦與羅浮宮合作推出羅浮宮 x UNIQLO系列，以羅浮宮最著名的《蒙娜麗莎》、《斷臂維納斯》、《勝利女神》、《Une Odalisque》為靈感，製作出一系列衛衣及T-Shirt。其後，品牌再推出與空山基合作的《侏羅紀世界》UT系列，並於上周推出載有村上春樹及安藤忠雄專訪的《LifeWear》雜誌。短短數個月內接二連三地為世人帶來意料之外的驚喜，印證出品牌的野心及實力。

+12
+12
+12
UNIQLO免費雜誌新一期登場　City Boy總編輯木下孝浩帶來重磅專訪
疫市營銷策略｜首度超越ZARA成世界第一!　UNIQLO做對哪三件事？
UNIQLO後再與CASETIFY聯乘　羅浮宮限定系列包括哪些經典名畫？
UNIQLO x 綾瀨遙｜日本兩大國寶聯手　女神推介必買哪條牛仔褲？

而在專訪面世一周後，UNIQLO較早前再公布另一個重磅消息：下周一（3月8日）將推出村上春樹 x UT，一眾村上迷絕對不容錯過。

村上自30歲那年關掉酒吧全力投身文字世界開始，先後創作出多部撼動人心的經典作品如《挪威的森林》、《海邊的卡夫卡》、《舞舞舞》、《1Q84》等。除此以外，他有時亦會翻譯外國作品，並在電台擔任音樂頻道主持，向世人分享好品味。今回的聯乘系列便以《挪威的森林》及《1Q84》兩本作品為主題，搭配其音樂節目「村上RADIO」，以此設計出印有羊男、貓、兩個月亮等圖案或村上名句的UNIQLO TEE；另外亦將同步推出《舞舞舞》及兩款羊男襟章，以及「村上RADIO」貼紙，簡直就是為村上迷度身而造的周邊商品。

+16
+16
+16

系列將於3月8日於日本上架，品牌屆時將設有抽籤活動，被選中的120個人能獲得特別版村上UT一件，極具紀念價值。另外，日本部份分店更會設立特別區域，出售作家的作品。日本當代最著名的作家與日本國民品牌難得聯手，這一點便足以讓大家入手一件收藏吧，然而暫時未有香港上架的相關消息，身在香港的大家只能默默期待了。

被選中的120個人能獲得特別版村上UT一件。（UNIQLO）

金球獎｜品評眾星穿搭　《后翼棄兵》、《王冠》獲獎演員最時尚
奈良美智很忙碌　聯乘時尚品牌推惡女服飾　台灣巡迴展覽帶來新作
FENDI│Kim Jones初次挑戰女裝成衣　涼鞋設計為何惹來網民負評？
Jennie與G-Dragon成最潮情侶？　CHANEL外他們還有甚麼共同愛牌？
+J 2021春夏系列造型照曝光　簡潔輕盈的設計能再度引發搶購潮？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。