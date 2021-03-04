IKEA進軍戶外機能市場　泡膠床褥充氣即用夠方便　媲美山系品牌

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-03-04 19:11

疫情仍然肆虐，都市人對大城市生活愈見厭倦，與其擔驚受怕行商場，倒不如親親大自然，進行郊外活動，呼吸新鮮空氣。 因此Outdoor時裝與相關機能配件，在未來數年定必壟斷整個潮流界。

Burberry FW21男裝系列。（Burberry）

將軟氈、野餐墊捲放在背包之上，提倡山系遠足露營概念。（Burberry）

一切就如Riccardo Tisci自己在Burberry FW21男裝系列發布會上所言：「從前經歷過戰爭和現在經歷過疫情的人一樣，都希望遠離繁囂，渴望自由與郊外生活，移居到農村、森林和海灘中去。」全世界人類在可見將來只會進一步向戶外領域靠攏，適者生存，不同類型的品牌均致力改變風向，迎合潮流大勢。

例如Burberry FW21，就高瞻遠矚地將機能野外元素注入高級時裝中去，將軟氈、野餐墊捲放在背包之上，提倡山系遠足露營概念，叫人印象難忘。

愈來愈多人去Camping時會帶備充氣床墊。（Switchback Travel）

繼Burberry之後，最近又有另一超級國際品牌加入這股戶外機能熱潮之中——深受香港人擁戴的IKEA。

其實近年露營熱潮不但蔚然成風，一眾Camping友更愈玩愈精，裝備愈買愈細緻。例如以前露營過夜，頂多帶個睡袋了事，硬蹦蹦的地下，第二日總叫人腰酸背痛。為解決這個問題，漸漸多人會帶備泡膠床褥，當作牀墊使用。

IKRA FOLDEREID泡膠床褥 $499。（IKEA）

IKRA FOLDEREID泡膠床褥 $499。（IKEA）

IKEA這FOLDEREID泡膠床褥，全灰色設計「襟污糟」，而且使用方式十分簡易，首先將床褥攤開，繼而打開充氣拔，利用充氣閥（或人口）快速將床褥充氣。用完之後，只需要為床褥排氣，再進行捲束包裹，即可以輕易手抽或掛在背包之上，操作容易外，亦輕巧易攜帶，價錢更有折扣$499（原價$599），貫徹IKEA性價比高的優良傳統。

除了泡膠床褥外，IKEA進軍戶外時裝的精美家品多的是，包括OMTÄNKSAM多摺咕𠱸、SOLVINDEN太陽能led吊燈和ENEBY便攜式藍牙喇叭等等，露營設備之齊全，堪比真實的家居，生意人果然識玩。