《魷魚遊戲》鄭浩妍親自上腳！陳冠希CLOT聯乘adidas推全新系列

陳冠希自從由與Nike長期合作，轉投至Adidas陣營後，一直動作頻頻，推出多個聯乘系列，為不同adidas經典鞋款如Superstar、Gazelle等注入設計新元素。今次EDC旗下的CLOT 與adidas 的最新合作，就將其創意延伸至Stan Smith上，更邀請到《魷魚遊戲》女星鄭浩妍粉墨登場擔任模特兒。



今次全新的「CLOT Stan Smith Beaded by Edison Chen」鞋款，以adidas經典Stan Smith為基礎，腳後跟增添了獨特的深藍色與白色串珠流蘇裝飾，鞋頭位置左右腳則分別印上「凝結集團」字樣及CLOT Logo，增添個性。

日前CLOT釋出新鞋款的宣傳短片，由《魷魚遊戲》中飾演北韓脫北者「姜曉」的鄭好娟（Hoyeon Jung，另譯鄭浩妍）演繹，與陳冠希一同於片中亮相，是繼上次他推出首款CLOT x adidas Gazelle鞋款，邀請了 BLACKPINK 成員 Jennie出鏡後，再次與韓星合作。

另外，今次宣傳片及相關圖輯內亦曝光了學院風服飾系列，包括鄭浩妍穿著的 Polo 衫和短褲。

CLOT x adidas Stan Smith “Beaded” 將於 2025 年 6 月 21 日透過 CONFIRMED 及JUICE分店發售，香港分店當然包括在內，有興趣入手的朋友敬請留意。