《早春晴朗》井柏然自帶私服！拆解Hermès、YSL等奢華穿搭天花板

在Netflix同步播放的內地職場愛情劇《早春晴朗》熱播，除了男女主角井柏然、孫千在劇中的「雙強」感情線大受好評，井柏然飾演的廣告公司創意總監「欒念」，其職場造型亦成為焦點。本身被公認為「極懂穿搭」的井柏然，今次特別自備逾120套私服及當季精品、高級訂製服投入劇組拍攝，並親自參與整體服裝造型搭配。告別傳統商務西裝的沉悶感，身高182厘米的井柏然本身就是天然模特兒衣架，他善用合身剪裁、低彩度色調與精緻配件，成功打造出兼具專業與隨性感的新一代職場男裝範本，下文為你介紹其中10套。



身高182厘米的井柏然本身就是天然模特兒衣架，他善用合身剪裁、低彩度色調與精緻配件，成功打造出兼具專業與隨性感的新一代職場男裝範本。（微博@早春晴朗官博）

Saint Laurent、Loro Piana的奢華正裝

1.Saint Laurent：卡其色寬肩套裝

這套裝造型極具氣場：寬肩挺拔的卡其西裝外套，內搭印滿棕色幾何圖案領結襯衫。井柏然選擇不扣領口，任由襯衫飄帶垂墜，展現創意人從容不迫的型格與氣場。

井柏然身穿這套Saint Laurent寬肩挺拔的卡其西裝外套，成功打造出兼具專業與隨性感的新一代職場男裝範本。（微博@早春晴朗官博）

這套Saint Laurent寬肩挺拔的卡其西裝外套，內搭印滿棕色幾何圖案領結襯衫。（Saint Laurent官網圖片）

2.Saint Laurent：酒紅條紋飄帶襯衫

深紅底白條紋的直條襯衫自帶領巾細節，鬆散一繫、微露領口，秒變「危險又迷人」的職場熟男。

深紅底白條紋的直條襯衫自帶領巾細節。鬆散一繫、微露領口，秒變「危險又迷人」的職場熟男。（《早春晴朗》截圖）

這套Saint Laurent酒紅條紋飄帶襯衫，以深紅底白條紋呈現，自帶領巾細節。（Saint Laurent官網圖片）

3.Saint Laurent：灰藍正裝

即使是極簡的灰藍西裝利用「拉鬆領帶」的經典動作，井柏然也可穿出不羈的都市感。

井柏然身穿這套Saint Laurent灰藍正裝，即使是極簡的灰藍西裝利用「拉鬆領帶」的經典動作，穿出不羈的都市感。（《早春晴朗》截圖）

這套Saint Laurent灰藍正裝跳出嚴肅正裝框架，寬版廓形自帶復古腔調，低飽和配色溫潤克制，優雅而不生硬。（Saint Laurent官網圖片）

除了YSL，在需要極高專業度的商務場景，他選用了頂級靜奢品牌Loro Piana系列：

4.Loro Piana：灰棕色雙排扣三件式

雙排扣西裝內搭同色系西裝背心與斜紋領帶，加上低調的領針點綴，低飽和度與極致的面料剪裁，散發出優雅的「老錢風」（Old Money）底蘊。

井柏然身穿Loro Piana灰棕色雙排扣三件式，西裝內搭同色系西裝背心與斜紋領帶，加上低調的領針點綴，低飽和度與極致的面料剪裁，散發出優雅的「老錢風（Old Money）」底蘊。（《早春晴朗》截圖）

Loro Piana灰棕色雙排扣三件式，雙排扣自帶老派紳士風骨，柔和的大地色調溫潤厚重，整套穿搭氛圍感十足，復刻優雅舊時光。（Loro Piana官網圖片）

Hermès、Burberry的軍裝風與奢華皮革

除了傳統西裝，井柏然演繹了更具設計感與質感的外套造型：

5.Hermès：亮紅色皮革外套

這是極具挑戰性的單品。井柏然身穿亮紅色的合身皮革外套，搭配黑襯衫與黑西褲。這款皮衣剪裁俐落，在冷酷與成熟間注入了一絲野性與神祕感，將Hermès的奢華感穿得毫不費力。

井柏然身穿亮紅色的合身皮革外套，搭配黑襯衫與黑西褲。這款皮衣裁縫俐落，在冷酷與成熟間注入了一絲野性與神祕感，將Hermès的奢華感穿得毫不費力。（《早春晴朗》截圖）

Hermès這件紅外套，亮潤皮料釋放飽滿色調，鬆弛廓形兼具氣勢與隨性，一舉撐起整套穿搭的主調。(Hermès官網圖片）

6.Burberry：黑毛呢腰帶大衣

採用軍裝風的合身設計，並配有腰帶。全黑造型挺拔俐落，井柏然穿出都市型男的酷帥與嚴謹。

井柏然身穿這件Burberry的黑毛呢腰帶大衣，採用軍裝風的合身設計，並配有腰帶。全黑造型挺拔俐落，穿出都市型男的酷帥與嚴謹。（《早春晴朗》截圖）

Burberry這件深棕絲絨長大衣，絨料高級厚重，腰帶設計勾勒優雅身形。（Burberry官網圖片）

7.Dunhill：棕色麂皮軍裝外套

這款棕色麂皮外套自帶「獵裝」風格，配有腰帶，內搭白襯衫與白西褲，井柏然將休閒單品穿出精緻高級感。

井柏然身穿Dunhill這款棕色麂皮外套，外套自帶「獵裝」風格...，配有腰帶。內搭白襯衫與白西褲，將休閒單品穿出精緻高級感。（《早春晴朗》截圖）

井柏然身穿Jacquemus的燕麥色西裝外套搭配內搭淺色 T-Shirt，將「西裝+T恤」的法式休閒穿得極為自然。（《早春晴朗》截圖）

Bottega Veneta、Valentino的廓形大衣與撞色

井柏然也擅長利用廓形大衣營造層次與視覺衝擊，甚至將「老錢風」延伸至居家細節：

8.Bottega Veneta：廓形大衣對比撞色搭配亮紅襯衫

井柏然身穿暗灰藍色Oversized廓形大衣，內搭亮眼的大紅襯衫。灰藍與紅色的撞色對比極具視覺衝擊力，突顯鬼才總監的時尚品味。

井柏然身穿Bottega Veneta暗灰藍色廓形大衣，內搭亮眼的大紅襯衫。灰藍與紅色的撞色對比極具視覺衝擊力，突顯鬼才總監的時尚品味。（《早春晴朗》截圖）

Bottega Veneta灰藍廓形大衣超大肩線氣勢飽滿，冷調衣身對比酒紅內搭，簡單配色釋放強烈的先鋒時尚感。（Bottega Veneta官網圖片）

9.Valentino：灰色毛呢大衣與寶藍西裝

Valentino的灰色重磅毛呢大衣搭配黑領帶，穿出秋冬倫敦街頭的精緻感；而鮮明的寶藍色西裝則展現凌厲氣場。

井柏然身穿Valentino的灰色重磅毛呢大衣搭配黑領帶，穿出秋冬倫敦街頭的精緻感；而鮮明的寶藍色西裝則展現凌厲氣場。（官網圖片）

Valentino雜灰花呢大衣粗紋面料質感濃郁，oversize廓形灑脫大氣，黑白簡約內搭襯托大衣的前衛氣場。（Valentino官網圖片）

Jacquemus的法式極簡

除了頂級奢侈品牌，井柏然亦加入法式設計師品牌，營造居家與休閒的精緻：

10.Jacquemus：燕麥色西裝外套

溫暖的燕麥色調搭配內搭淺色T-shirt（T恤），井柏然將「西裝+T恤」的法式休閒穿得極為自然。

井柏然身穿Jacquemus的燕麥色西裝外套搭配內搭淺色 T-Shirt，將「西裝+T恤」的法式休閒穿得極為自然。（《早春晴朗》截圖）