Hermès｜愛馬仕帶來玩味十足春夏系列：反轉Birkin／縮小化Kelly

本月愛馬仕（Hermès）在社交平台Instagram上，發佈了韓國插畫家 Lee Kyutae 所創作的動畫，短片中可見細膩的筆觸線條化成小馬，調皮的風格讓人眼前一亮！Pierre-Alexis Dumas 亦借此合作，宣佈今年年度主題為繪聚匠心「Drawn to Craft」。今年將以繪畫藝術為主軸，向 Hermès 與藝術的深厚淵源致敬。



愛馬仕（Hermès）邀請韓國插畫家 Lee Kyutae 創作出可愛又治癒的動畫，為今年年度主題揭開序幕 (IG@hermes)

為呼應主題，整個春夏系列都變成畫布，由服飾鞋履、配飾、手袋到生活用品都充滿巧思，滿佈活力與趣味元素，十分具收藏價值。以下齊集了多樣Hermès春夏單品，讓大家感受這個系列的魅力！

Hermès春夏系列2025｜Birkin à l’envers

提到 Hermès的經典之作，絕對是每個女生的夢想 Birkin手袋。今個春夏Hermès 將創意注入Birkin，將其內外翻轉，結合帆布與皮革材質，保留手袋的標誌性外型，致敬工藝同時增加實用度。

Hermès春夏系列2025｜Birkin à l’envers（gettyimages）

Hermès春夏系列2025｜Jour de Casting scarf 70 HK$3,900

春夏的代名詞，定必是鮮艷色彩與活力！絲巾系列亦有不少俏皮之作，其中這條由澳洲插畫家 Liz Stirling 構思設計的真絲圍巾，有如一幅畫作般精緻，7位狗狗Rumba、Amy、Naya、Cixi、Rolls、Taco 和 Orson 均以自信造型出場，加上俏皮的項鍊織帶交織，整條絲巾都十分吸睛。

Hermès春夏系列2025｜H Cheval scarf ring HK$3,300

如果想點綴造型，除了近年大熱的手袋吊飾，入手能夠一物多用的小配飾亦不易出錯。這款圍巾戒指，標誌性的H字LOGO配上可愛的小馬，大家可以發揮創意用在圍巾佩戴或其他位置上。

Hermès春夏系列2025｜Please Hold The Line scarf 90 HK$5,200

Hermès 與藝術家 Dimitri Rybaltchenko 一向保持緊密合作，每每都會推出令人驚喜之作。如果未能入手愛馬仕全新推出的Slim d’Hermès Flagship工藝腕錶，不妨入手這款由藝術家 Dimitri Rybaltchenko 的所設計的絲巾。

這條「Please Hold The Line」，極富藝術感染力，靈感來自等待電話接通時隨處塗鴉的日常情景，將有如四色原子筆、可愛的筆跡塗鴉滿佈絲巾，以趣味十足的方式描繪出來。

Hermès春夏系列2025｜Plume Bag

源自1960年代的Plume，開初作為Hermès的首款皮革行李箱問世，集多功能、輕盈簡約於一身。作為愛馬仕的經典手袋之一，今個春夏一改深實配色，為大家帶來優雅、簡約的白色方型版本，十分合適喜愛低調或配襯學院風打扮之用。

Hermès春夏系列2025｜Plume Bag （gettyimages）

Hermès春夏系列2025｜Kleo slingback HK$9,300

Hermès 終於加入近年大熱的芭蕾舞鞋隊伍當中！這款以山羊皮打造的露跟芭蕾舞鞋，以鮮明的黃色滾邊，搭配有如 Kelly Bag上的鎖扣，讓鞋款更為精緻。

Hermès春夏系列2025｜Kleo slingback HK$9,300 （Hermès 官網）

Hermès春夏系列2025｜Kellyfestival Charm HK$27,700

繼經典Hermès小馬吊飾後，相信是又一被追捧的對象！今次Hermès 將經典手袋Kelly 縮小，8款顏色如實展現旋扣與翻蓋設計，兩層手工縫製隔層，可以輕鬆收納耳機或其他日常用品。

Hermès春夏系列2025｜Kellyfestival Charm HK$27,700（Hermès 官網）

Hermès春夏系列2025｜Cliquetis Bag

Cliquetis 肩背包結合了簡約流暢的線條與柔和圓潤的輪廓，翻蓋上的弧形釦環設計與大型 Chaîne d’ancre 錨鍊元素相呼應，加上穿插其中的皮革肩帶，兼具了功能性與造型層次。

Hermès春夏系列2025｜Cliquetis Bag（Hermès 官網）

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