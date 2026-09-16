adidas Originals聯乘Song for the Mute 2026 秋冬重塑經典鞋款

adidas Originals 正式與 Song for the Mute 迎來第八次的合作。今次創意總監 Lyna Ty 回到她童年成長的地方——巴黎伊夫里大道 (Avenue d’Ivry)的操場。課堂以外，遊戲、友誼、家庭與社區的各種生活點滴，交織出一個充滿回憶的共享小世界 。全新 ADI008 系列靈感源自對身邊人事物的日常觀察,將上課前、小息時以至放學後的片段,完美轉化為獨特的設計風格。



鞋款方面，今次以兩款風格各異的款式設計向主題致敬。經典 Samba OG 迎來美學升級，特別加入彈性抓皺鞋領，令整體線條更顯隨性，更具鬆弛感，完全貼合腳踝。備有平滑黑皮、黏土色牛皮及橄欖綠麂皮三款色調，搭配乾刷做舊風格鞋底,散發日常穿著與步行的歲月痕跡。

同步登場的 SL72 PRO 則向 adidas 的經典跑鞋基因致敬,注入充滿生活感的全新視角。復古尼龍鞋面混搭磨損感與毛絨質感的麂皮細節 ,搭配做舊的 Lightstrike+ 中底，猶如記載著多年來奔跑的足跡。 配色靈感來自褪色的體育器材、水泥庭院與午後陽光,帶來學院風藍綠、米白及金色調。

服飾系列靈感源自校園周邊的日常生活光景，巧妙將學生、家長、老師以至路人的穿搭風格融為一體,打造出一個兼具精緻剪裁、運動元素與百搭的全新系列。黑色與駱駝色水洗燈芯絨西裝外套，散發濃厚的復古學院教員氣息;搭配針織運動外套、雙面可穿的寬鬆運動套裝、復古足球針織 Polo 衫、條紋球衣及華夫格拉鏈欖球衫,共同交織出一套散發隨性鬆弛美學的「課餘非正式校服」。

垂墜感極佳、剪裁寬鬆的校服長褲，以帶有重質感的啡、灰兩色亮相;而帶有寬版摺腳細節、靈感來自赤耳牛仔的長褲，憑藉豐富配色與經典輪廓，大幅提升穿搭層次感。版型挺拔的棉質恤衫綴以全幅印花,透出洗練的懷舊質感。單品上心思滿滿的姓名標籤細節，就如小時候刻在校服與作業簿上的記號,貫穿整個系列的設計。配色上運用水洗藍綠、大地啡、暖米白、學院灰與粉筆白等中性色調交織，勾起人們對那些陪伴成長、歷經歲月痕跡舊物的無盡懷念。

配飾系列亦延伸整個設計概念：質感柔軟的皮革書包,靈活打破學生與家長的角色局限——無論是家長背著在校門外接放學，或是下班攜帶回家都同樣得體自然;搭配水洗棉質棒球帽,為整個系列帶來圓滿收尾。

本次廣告短片由長期合作的創意團隊打造：Song for the Mute、Stephen Mann、藝術總監 Max Parsons 以及攝影師組合 Ethan 和 Tom 再度攜手。鏡頭聚焦於極簡風格的遊樂場,褪去所有繁瑣疊飾，只留下一舉一動與真摯互動。熟悉的遊戲在即興規則與共享想像中展開——嬉戲與玩耍，化作連結人心與尋求歸屬的共通語言。

無論在服飾系列或廣告短片中，由 Lyna Ty 親手繪製的點陣圖案均貫穿始終，成為最具代表性的獨特標記。設計靈感巧妙揉合了 Song for the Mute 的標誌符號、adidas 經典三間，以及小朋友在筆記簿上的童趣塗鴉。這個符號穿梭於球場邊線、服飾印花與刺繡徽章之間，悄然勾勒出孩子們共同築構的想像世界。

ADI008 是一次向童年與歸屬感的溫柔回顧——那些在遊樂場上的美好瞬間，經過歲月洗禮後，依然深深刻印在服飾與記憶之中。adidas Originals x Song for the Mute ADI008 系列將於 2026 年 9 月 18 日起在 adidas香港官方網上商店及指定門市發售。