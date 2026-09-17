G-SHOCK聯乘GRS手錶開賣！DW-5600九龍衝擊價錢/門市/送Tee詳情

G-SHOCK 今次再有新搞作，攜手將香港本土元素及復古造舊設計融入設計風格，並憑住標誌性「九龍」大字設計打響名堂的香港街頭品牌 GrowthRing & Supply（GRS），發佈聯乘企劃「九龍衝擊」，以經典G-SHOCK DW-5600 型號為藍本的限量手錶，隨錶附送價值 $780 的限定聯名 T-Shirt。



今次聯乘錶款有咩特別？

今次雙方聯乘，以經典型號 DW-5600RL-1 為藍本，打造兼具強悍機能與街頭美學的限量手錶，錶殼本身復刻了初代 G-SHOCK 的復古配色，將九龍街頭的創意能量與城市韌性作直接的視覺轉換。

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雙方更捨棄了慣常的商標堆疊手法，特意找來了日本知名字體設計師美山有親自操刀。「九龍衝擊」一詞既呼應 G-SHOCK 經典防震性能，亦象徵九龍街頭文化，而將「九龍」與「衝擊」四字拆解，分別刻印於錶帶兩端，與本來GRS標誌性的「九龍」字體相忽，感覺線條硬朗及更銳利。

購買錶款會送些甚麼？

這枚 DW-5600RL-1 聯乘型號的包裝亦極具心思。至於買今次聯乘錶款後，更會隨錶附送聯乘GRS的黑色 T-shirt（價值$780），同樣印有極具辨識度的字體設計。

為照顧未能親身前往銅鑼灣的擁躉，G-SHOCK 香港官方亦釋出全線門市限時禮遇。於G-SHOCK專門店購買任何 G-SHOCK手錶，亦可獲贈 GRS x G-SHOCK Keychain一個 （價值 $100）。

至於在CASIO 授權網上旗艦店，選購任何 G-SHOCK手錶滿 $1,480， 亦會送 GRS x G-SHOCK Mini Pouch一件 （價值 $380）。禮品數量有限，先到先得，送完即止。

如何購買今次限量錶？

要買這枚限量錶，官方將唯一實體發售點鎖定在銅鑼灣百德新街的限定店。GRS 主理人 Kenji Wong 曾表示，團隊有意將昔日香港水兵休假文化的氛圍帶入該地段，打造獨特的文化精神。

走進這間名為 Dragon Club Paterson 的空間，右側滿佈由 GRS 官方 招牌紙箱堆疊而成的倉庫裝置；限量聯乘手錶就藏身於粗獷的紙箱之間。極具原始街頭感。櫥窗外亦飾以巨大的「九龍衝擊」字樣及經典錶面視覺，形成強烈的視覺張力。