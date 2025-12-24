專訪GRS及Staple主理人 探討融合香港紐約街頭文化聯乘設計之匠心

紐約與香港，既是五光十色的繁華大都會，亦是各自演繹出街頭文化的潮流重鎮，在街頭潮流轉化為生活態度的當下，兩地的創作者亦正在以各自的設計語言，為自己的城市文化重新定義。紐約潮流品牌 Staple最近登陸香港開設門市，並與本地品牌GrowthRingSupply（GRS）合作，帶來聯乘系列，融合兩地異中帶同的潮流設計語言，建立一種跨越地理與文化的共鳴。今次《一物》有幸邀請到 Staple 的創辦人 Jeff Staple 與GRS 主理人 Kenji Wong，談談兩個品牌如何在兩座城市截然不同的街頭語言中，建立一種跨越地理與文化的共鳴。



紐約 × 九龍：在混亂中尋找秩序

Staple 主理人Jeff （左） 及 GrowthRing & Supply Co.主理人 Kenji（黃寶瑩攝）

Kenji 回憶起與 Jeff 初次見面的場景：「我們一開始認識是在Complex Con。本來Jeff 並不認識 GRS，但看到我們的標誌後就很喜歡；而這個標誌，正好就代表了紐約與九龍。」說的是GRS致敬經典NY Logo的作品，但貫穿N字的字母由Y改成K，亦意指「KN（Kowloon）」。但結果NK蘊含的意思，正好代表了New York與Kowloon兩座城市街頭氣質的交匯。

GRS的標誌彷彿代表了紐約 New York 的（N）與九龍 Kowloon的（K）（黃寶瑩攝）

在Kenji眼中，紐約與香港非常相似，曼克頓就像尖沙咀及中環，而布魯克林則與觀塘有點相似，都是工業區。「這兩個城市都很亂，亂七八糟的，但當中你會看到很多Inspiration，在混亂中會看到一種優雅。」

這種「亂中有序」的感覺，恰巧是香港與紐約兩座城市的共通點。都市的壓迫感、地鐵的粗糙、街景的光影與聲響，交織成混亂中獨有的一套秩序，正好讓兩人找到共鳴。

Jeff 一直期望Staple 進駐香港。（黃寶瑩攝）

「我是美籍華裔，從小就常來香港，每年暑假都來。」Jeff 笑說：「對我而言，香港一直是亞洲的街頭文化領先的地區。」他指出， Staple 一直在探索「東方根源與西方環境」的並置關係，而這也是他堅定要讓品牌落戶香港，開設門市的原因。而這一份對香港的羈絆，亦讓Jeff與 Kenji 在文化產生了共鳴。

鴿子 × 龍頭 - 兩地街頭文化圖騰融合

將這份共鳴轉化為設計時，他們巧妙地兩個品牌最具象徵的標誌，鴿子與龍頭的Logo巧妙融合，以龍的頭和鴿子的身體創作了今次聯乘的限定Logo。鴿子本來是 Staple 對紐約的意象化，象徵自由、堅韌與街頭精神；而龍頭，則代表九龍與華人文化的延伸。Kenji 指出：「這原本想法很簡單——用圖案呈現我們兩地的 DNA。但製作上其實很困難，細節很多。」即便如此，Jeff 仍讚嘆成品：「即使把標誌縮到很小，也能清楚分辨出鴿身與龍頭，這正能反映出 GRS 團隊的功力。」

談及設計細節，Kenji 形容 GRS 的核心概念為「New Vintage」，「穿起來像從古著店尋到的那種有味道的單品。要達成這種效果，要經過繁複的工序。」這次合作中，這種對質感的執著表現在每件單品之上。其中系列中的 Mini Cap Pouch Keyring 於紐約推出後很快售罄。Jeff 特別提到，「紐約的顧客即使不了解 GRS 背景，仍願意購買我們的作品，代表他們不是為炒作，而是真心喜歡。這就是品牌真正的價值所在。」

街頭文化的根在社群

Kenji 深受感動於紐約 Potluck Club 的善舉——餐廳每月停業一天，專門邀請長者前來用餐，且分文不收。（黃寶瑩攝）

對兩位創作者而言，街頭文化的核心遠遠不限於設計，更是在地社群與人情味的實踐。Kenji 提到，在紐約經歷的一件小事令他深受觸動：「紐約有一間餐廳 Potluck Club，每個月會停業一天，邀請長者來免費用餐，令我想起在香港的明哥派飯。」他認為，這樣的行動不只是社會參與，而是一種態度：「我們設計的不該只是噱頭，而是要能連結人與人。」

Staple 主理人Jeff （左） 及 GrowthRing & Supply Co.主理人 Kenji（黃寶瑩攝）

事實上，Growth Ring今年農曆新年時亦曾在深水場街頭免費派栗子。「我很想繼續做這件事，最終都是關於Neighbourhood、關於社會、關於人們。」

從與社群的親身接觸，Kenji 也反思香港的現狀：「現在的香港人似乎比較保守，不太敢說真話；但紐約人很直接，喜歡就說喜歡，不喜歡也會表達，這份坦率很值得學習。」Jeff 聽後微笑回應：「以前的香港人也是這樣，只是後來少了直接表達。」說穿了，街頭文化的核心並不在於閃瞬即逝的潮流，而是能否真實地表達自己，並與人建立連結的真誠。

寄語下一代：別讓地域限制自己

Staple 主理人Jeff （左） 及 GrowthRing & Supply Co.主理人 Kenji（黃寶瑩攝）

今次聯乘系列的主題標語「Boundless from New York to Hong Kong」，Kenji 認為這句話正總結了他最想傳遞的訊息：「世界很大，只要我們深耕細作，精益求益，並與更多人去合作，定能走得更遠。我們只需要相信自己。」

Jeff 補充道：「很多小孩子視設計師為偶像，但其實我們只是普通人。只要相信自己、與志同道合的人一起努力，也能創造屬於你的東西。」