本土風格│GrowthRing&Supply真絲恤衫　香港刺青文化融入日本時裝

誰說浩南、山雞色彩的《古惑仔》紋身，就不能夠變成時尚單品？

誰說陳浩南色彩的港式紋身不可以融入時裝世界？（電影劇照）

香港人素來喜歡日本時裝潮流，但作為本地創意單位或設計品牌，若純粹只向日牌致敬，而欠缺自身地方特色元素的話，設計出來的單品哪怕幾靚幾潮，也難以稱為上品。

不過本地知名創意設計單位GrowthRing & Supply，最近就打造了兩件入型入格，又別具香港特色的服裝。

Nipoaloha以真絲打造的東洋風圖案恤衫。（Nipoaloha）

跟Nipoaloha、TAILOR TOYO、WACKO MARIA等日本品牌一脈相承，以名貴真絲作主物料，製作出兩款Silk Bowling Shirt。驟眼看上去，恤衫上七彩鮮艷的圖案師承着日本浮世繪風格圖案，與一般日牌無異。

兩款GrowthRing & Supply Project Rising系列Silk Bowling Shirt售價各HKD$1,680。（GrowthRing & Supply）

產品將於8月17日於GrowthRing & Supply官網發售。（GrowthRing）

產品將於8月17日於GrowthRing & Supply官網發售。（GrowthRing）

不過，只要細心觀察，便會發現今次GrowthRing & Supply Project Rising系列恤衫的圖案，並非來自日本神話，而是香港本地的刺青文化，以昔日《古惑仔》電影時代常見的龍、虎紋身作概念，卻不是照辦煮碗那般直接，而是用上GrowthRing & Supply兩年前自家繪製，將8、90年代最地道的本土文化，融入在服飾之中，五分懷舊，五分創意，既沒有陳浩南的MK味，卻帶有東洋近年最流行的街頭美學色彩，如此新舊結合，無疑是近年時裝界最流行的潮流美學元素。

GrowthRing & Supply與牛仔褲品牌Lee合作的橫須賀Jacket。（GrowthRing）

作為香港享負盛名的跨界別創意單位，GrowthRing & Supply雖然並非以生產時裝服飾掛帥，但他們Project Rising特別服裝企劃，亦確實在時尚世界掀起廣泛迴響，透過與各行各業的潮流文化單位合作，Project Rising在今次刺青恤衫之前，已打造過好些優質單品。

BOUNDLESS SERIES - HAND PAINTED SASHIKO QUILTED JACKET。（GrowthRing）

尚有背心版本。（GrowthRing）

例如曾與牛仔褲品牌Lee合作的橫須賀Jacket，由用料、造工到設計概念，皆保留日本正宗Sukajan Jacket精神，唯刺繡圖案方案卻刺有「年輪九龍」四個繁體中文字款，展現GrowthRing & Supply源自香港九龍的根源，絕不忘本。至於The Boundless Sashiko則更多元化，以US Military Field Jacket作主軸，卻交由日本職人製造，並改裝成藍染Sashiko刺子繡版本，之後再邀請香港繪畫師Man Luk繪畫圖案，超限定100件，完美將職人工藝與香港文化融入其中，可見GrowthRing & Supply精辟服裝觀點和廣闊文化眼界。