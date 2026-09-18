iPhone 18 Pro開售！RIMOWA率先推出iPhone 18 Pro+Pro Max手機殼

蘋果apple旗下的iPhone18 Pro系列今日（9月18日）起在全球發售，今早不少果迷更一大清早已排隊準備買新機，相信有更多人已心動準備出手購買。但換新機難免連帶亦要考慮換哪款新手機保護套，RIMOWA就率先宣佈，推出全新 iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max 手機殼，備有黑色、銀色、鈦金屬色及全新墨水藍4種選擇，目前已於全球 RIMOWA 專門店及官網發售。



一如RIMOWA既往的手機殼設計，今次用於iPhone 18 Pro及18 Pro Max的手機殼，同樣將品牌標誌性的溝槽式設計，延伸至 iPhone 配件，與 RIMOWA 經典行李箱的設計宛美呼應。

材質方面，手機殼採用輕巧纖薄的鋁鎂合金及防震 TPU 材質製成，帶來舒適手感，同時有助減少出行時產生的刮痕及磨損。

由即日起，RIMOWA iPhone 18 Pro 手機殼（港幣 1,600 元／澳門幣 1,650元）及iPhone 18 Pro Max 手機殼（港幣 1,600 元／澳門幣 1,650元），已於全球 RIMOWA 專門店及官方網站 RIMOWA.com 發售。兩款型號均備有黑色、銀色、鈦金屬色及墨水藍4種選擇，方便選擇了不同手機顏色的用家配襯。