余文樂的MADNESS、與台灣潮流名所INVINCIBLE®及ASICS繼今年夏天首度合作後，三個單位在冬季再度聚首，並以GEL-KAYANO™ 12.1鞋款為基礎，以黑曜石為靈感注入彼此的美學細節，帶來三方聯乘第二波「Shadow Fragments」。



如果說夏季的首波聯乘作，是為這個組合定下戶外探索的基調，今次換上全黑裝束的新作，顯然是想將這雙跑鞋進一步推向更深邃、更具當代時裝感的領域。與上次溫潤的「香草白」配色相比，今次冬季登場的 Drop 2「Shadow Fragments」，雖然延續了相同的戶外脈絡，但在氣質上卻截然不同。設計團隊從火山玻璃「黑曜石」汲取靈感，徹底收起多餘的色彩，改以單一的深邃黑色為主軸，將焦點完全回歸到鞋身線條與物料質感之上，帶來截然不同的氣質。

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新作巧妙地將黑曜石在不同光線下的折射與冷冽光澤，轉化為鞋面上的異材質拼接。在單色調的框架下，透過不同質感的物料層層堆疊，包括皮革、牛巴戈皮革（Nubuck）、麂皮（Suede）與網布等多種材質，營造出豐富的明暗對比與立體層次，令原本偏向運動屬性的跑鞋，在冬日造型中多了一份內斂的時裝氣息，同時呼應今次黑曜石的主題。

相比上次合作著重呈現戶外機能的爽朗感，今次更像是一次針對材質與輪廓的深度實驗，多了一份都會暗黑美學的俐落。

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細節方面，本次同樣延續上次三方合作的設計細節，再度巧妙發揮 INVINCIBLE® 擅長的解構設計手法，除了放大了 ASICS 標誌性的虎爪紋 Logo，更將 Spiral 與 TS 條紋設計延伸至中底，搭配外露縫線、純黑皮革咬標，以及印有三方品牌標誌的皮革鞋墊，在低調的黑色基調下暗暗流露巧思。

回顧今年夏天的首次三方合作，當時團隊同樣選擇以融合復古跑鞋輪廓與現代緩震中底的 GEL-KAYANO™ 12.1 作為藍本，將 MADNESS 一貫的工裝與戶外底蘊、INVINCIBLE® 擅長的細膩質感處理，以及 ASICS 的機能基因揉合在一起。夏季版本配合當時的季節氛圍，整體視覺偏向明快，強調戶外探索的實穿與機能表現；而今次深邃黑色的設計則無疑更適合冬日穿搭，演繹更具層次的質感。

發售安排方面，INVINCIBLE® x MADNESS x ASICS GEL-KAYANO™ 12.1「Shadow Fragments」已於即日起至 12 月 3 日中午 12 時在 INVINCIBLE 官方網站開放全球網上抽籤。除了網上抽籤外，鞋款亦將於 12 月 5 日在 INVINCIBLE® 及 MADNESS 專門店正式上架，並緊接於 12 月 12 日登陸 ASICS 全球指定店舖。