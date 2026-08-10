LTTT × ASICS再度攜手 以搶眼配色推出聯名鞋款/帽/長褲/毛巾系列

洛杉磯（Los Angeles）乒乓球品牌Little Tokyo Table Tennis（LTTT、小東京乒乓球）與ASICS再度攜手，正式帶來雙方第二個聯名系列。



繼首波合作成功將乒乓球文化、街頭美學與運動機能結合後，第二彈依舊以乒乓球為創作核心，不僅帶回GEL-RESOLUTION 5聯名鞋款，更同步推出帽款、運動外套、長褲、旅行包、毛巾等完整配件系列，延續LTTT一貫幽默又充滿玩心的品牌語言，整個系列已於7月25日登陸LTTT官網與指定店舖發售。

GEL-RESOLUTION 5再度成為主角，乒乓球元素延伸至完整系列

本次聯名依舊以ASICS GEL-RESOLUTION 5為基礎，保留鞋款原本為網球運動打造的機能輪廓，同時加入LTTT標誌性的圖騰與裝飾細節。鞋身可見帶有復古雕花感的圖案，搭配亮黃色與湖水綠兩組不同鞋帶配置，以及印有LTTT Logo的鞋舌設計，讓原本偏向專業運動定位的鞋款，多了濃厚的街頭氣息。

LTTT x ASICS聯乘鞋：本次聯名依舊以ASICS GEL-RESOLUTION 5為基礎，保留鞋款原本為網球運動打造的機能輪廓。（IG@littletokyotabletennis）

更多Little Tokyo Table Tennis x ASICS聯乘鞋款

LTTT也延續一貫的創作風格，在官方文案中幽默寫下：

鞋子不能獨自完成比賽（shoe cannot work alone）。

認為真正重要的不是急著開球，而是從踏下巴士、走進球館開始，就已經進入比賽狀態，也呼應品牌一直以來將乒乓球視為生活文化，而非單純競技運動的理念。

從球場一路穿到街頭，帽款、包袋、服飾一次登場

除了鞋款之外，第二波聯名也擴大成完整服飾系列。服裝部分包括以復古運動風打造的Presentation Jacket、暖身長褲與Logo T-Shirt，配色延續黑、白搭配螢光綠、桃紅等高彩度細節，並將「小東京乒乓球」字樣與ASICS經典Logo結合，呈現LTTT一貫充滿玩味的視覺語言。

LTTT x ASICS第二波聯乘（IG@littletokyotabletennis）

更多Little Tokyo Table Tennis x ASICS第二波聯乘產品

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系列中另一大亮點則是多款卡車帽（Trucker Cap），運用條紋布料、立體刺繡與不同撞色配置打造多種版本，搭配「小東京乒乓球」字樣與ASICS標誌，成為整個系列辨識度最高的單品之一。

配件方面同樣誠意十足，包括雙色旅行包、運動毛巾，以及呼應球隊裝備包概念的大容量Duffel Bag，全都延續復古運動包的輪廓，並加入桃紅、螢光綠、藍色等細節點綴，讓整體更具90年代運動用品的氛圍。

從官方釋出的形象照也能看見，LTTT再次將整個系列放進日常生活情境，不論是在巴士上、乒乓球館內，甚至加入品牌吉祥物一同入鏡，都讓這次合作延續首次聯名那種介於運動、街頭與幽默敘事之間的獨特風格。Little Tokyo Table Tennis × ASICS第二彈聯名系列已於LTTT官網及40++++ Shop正式發售。

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