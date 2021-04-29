品牌手袋｜30款實用名牌Tote Bag大集合　上班日常渡假也合適

撰文：VOGUE Taiwan
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時尚就是要融入生活，容量大又實用的托特包Tote，是每個人都可以駕馭的好單品！從Louis Vuitton、Dior、Bottega Veneta到CELINE，一系列基本款，新款或者默默不主打卻賣很好的款式，有著各式材質任你選擇，編輯精選30款適合上班也適合日常，甚是適合渡假的實用托特包款式，今年春夏鎖定這幾款就對了！
Tote bag容量大又時尚！30款各有特色的Tote bag推介（點圖放大閱讀）▼▼▼
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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：托特包正式回歸！30款「精品托特包推薦」從上班、日常到渡假都適用的百搭款】