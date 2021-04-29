品牌手袋｜30款實用名牌Tote Bag大集合　上班日常渡假也合適

時尚就是要融入生活，容量大又實用的托特包Tote，是每個人都可以駕馭的好單品！從Louis Vuitton、Dior、Bottega Veneta到CELINE，一系列基本款，新款或者默默不主打卻賣很好的款式，有著各式材質任你選擇，編輯精選30款適合上班也適合日常，甚是適合渡假的實用托特包款式，今年春夏鎖定這幾款就對了！