2020手袋｜7款易襯必入手「Camera Bag」推薦　最平$2XXX就有！

火紅的相機包每季都有新驚喜!近三年小包當道,因此小巧可愛但容量實在的相機包更是成為幫助大家『無負擔』入手精品的持家款。經典型號、繽紛新色紛紛在各品牌的推波下炒出聲量,本篇推薦七款精品相機包款,時髦精緻又搶手,每年入手也不嫌多。

想買相機包又無從入手?按圖看7款經典精品Camera bag推薦▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

1. Marc Jacobs – Snapshot

Marc Jacobs 的 Snapshot 包包,擁有耐看又可愛的方正造型加上精巧 LOGO,以及多變化的粗揹帶,讓 Snapshot 系列成爲相機包的代名詞。運用較硬挺的面料處理包款,每季都有新設計概念與顏色,絕不無聊的抓準粉絲善變的心,承襲這股風潮推出的 Softshot 系列,採用軟皮質面料,也相當受到喜歡優雅氣質女孩的歡迎。

2. GUCCI – GG Marmont Small

在 Instagram 上出鏡率極高的網美神包 Gucci GG Marmont 系列,迷你包款就屬大受歡迎的相機包款。經典 Z 字型車線綴上銀色的 Logo,無論是造型或是款式都非常百搭。更重要的是,除了過去常見的黑、紅、白配色之外,創意總監 Alessandro Michele 超愛發揮季節創意於此,屢屢創造爆款,本季的俏皮塗鴉風紅蘋果、上季粉嫩系配色,都讓人眼睛為之一亮!

3. Saint Laurent – Lou Camera Bag

Lou Camera Bag 的 V 字型的絎縫線搭配 YSL 字樣,俐落展現個性與女人韻味,其經典色如裸色、黑色相當受歡迎,搭配丹寧褲、皮外套展現率性,身著洋裝也能襯托溫柔氣質,精緻襯托女性的多變美麗風格。

【相關文章.按圖率先預覽】手袋時尚│精選20款20SS高訂品牌水桶袋 最早設計用來裝香檳?】

+ 14 + 14 + 14

4. Chanel – Camera Case

Chanel 的 Camera Case 上,除了手袋表面的品牌經典雙 C Logo 款之外,搭配上金色鍊條,還增添了些許奢華的氣氛,隨著每季主色的不同,繽紛的色彩與布料拼接款,比起穩重的經典款,更賦予與眾不同的活力。

5. Louis Vuitton – New Wave Bag

Louis Vuitton 的 New Wave 小包以絎縫小牛皮製造,包包表面的波浪裁線設計,配合復古金色 LV 標誌,突顯休閒又大方得禮得感覺,結合皮革和鏈帶的長斜肩背帶,肩背或斜背皆宜,適合不同場合的造型。今季新款的 New Wave Bag 還在揹帶上多配了小包包裝飾,革新成 Multi Pochette New Wave 款式,喜歡復古型格造型的女士,則不可錯過。

6. Chloé – C Camera Bag

若然你在找小包界的大容量款式,Chloé C Camera Bag 就是值得入手的款式。硬盒設計更貼心配有暗扣的皮帶,有助於固定眼鏡,無論日常外出、或當成晚宴包、眼鏡包或化妝包都相當適合,應用程度超廣超高,即使手滑衝動購入也絕不後悔!

7. Tory Burch – Kira Camera Bag

色調繽紛、元素如花園般活潑的 Tory Burch,也把特色點綴在熱門的相機包上。各種材質、款式、印花,甚至是水鑽裝飾的包款,讓妳輕易找到自己的心頭寶,甜甜價格適合預算約 $2500 港幣的女孩也無壓力擁有。

各品牌的相機包,定價不但比同牌袋款更好入手,實用性超高,逛街、旅行、用餐都適合,內袋超實用間隔,方便收入化妝品、皮夾、手機都不是問題,因此超受女孩歡迎的程度,讓每季的新設計款幾乎少不了它,絕對是『又潮又經典』。

【相關文章.按圖率先預覽】【Hermès】比Birkin、Kelly更難買的Constance袋?靈感來自嬰兒▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】