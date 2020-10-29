2020手袋｜7款易襯必入手「Camera Bag」推薦　最平$2XXX就有！

火紅的相機包每季都有新驚喜！近三年小包當道，因此小巧可愛但容量實在的相機包更是成為幫助大家『無負擔』入手精品的持家款。經典型號、繽紛新色紛紛在各品牌的推波下炒出聲量，本篇推薦七款精品相機包款，時髦精緻又搶手，每年入手也不嫌多。

想買相機包又無從入手？按圖看7款經典精品Camera bag推薦▼▼▼

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1. Marc Jacobs – Snapshot

Marc Jacobs 的 Snapshot 包包，擁有耐看又可愛的方正造型加上精巧 LOGO，以及多變化的粗揹帶，讓 Snapshot 系列成爲相機包的代名詞。運用較硬挺的面料處理包款，每季都有新設計概念與顏色，絕不無聊的抓準粉絲善變的心，承襲這股風潮推出的 Softshot 系列，採用軟皮質面料，也相當受到喜歡優雅氣質女孩的歡迎。

2. GUCCI – GG Marmont Small

在 Instagram 上出鏡率極高的網美神包 Gucci GG Marmont 系列，迷你包款就屬大受歡迎的相機包款。經典 Z 字型車線綴上銀色的 Logo，無論是造型或是款式都非常百搭。更重要的是，除了過去常見的黑、紅、白配色之外，創意總監 Alessandro Michele 超愛發揮季節創意於此，屢屢創造爆款，本季的俏皮塗鴉風紅蘋果、上季粉嫩系配色，都讓人眼睛為之一亮！

3. Saint Laurent – Lou Camera Bag

Lou Camera Bag 的 V 字型的絎縫線搭配 YSL 字樣，俐落展現個性與女人韻味，其經典色如裸色、黑色相當受歡迎，搭配丹寧褲、皮外套展現率性，身著洋裝也能襯托溫柔氣質，精緻襯托女性的多變美麗風格。

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4. Chanel – Camera Case

Chanel 的 Camera Case 上，除了手袋表面的品牌經典雙 C Logo 款之外，搭配上金色鍊條，還增添了些許奢華的氣氛，隨著每季主色的不同，繽紛的色彩與布料拼接款，比起穩重的經典款，更賦予與眾不同的活力。

5. Louis Vuitton – New Wave Bag

Louis Vuitton 的 New Wave 小包以絎縫小牛皮製造，包包表面的波浪裁線設計，配合復古金色 LV 標誌，突顯休閒又大方得禮得感覺，結合皮革和鏈帶的長斜肩背帶，肩背或斜背皆宜，適合不同場合的造型。今季新款的 New Wave Bag 還在揹帶上多配了小包包裝飾，革新成 Multi Pochette New Wave 款式，喜歡復古型格造型的女士，則不可錯過。

6. Chloé – C Camera Bag

若然你在找小包界的大容量款式，Chloé C Camera Bag 就是值得入手的款式。硬盒設計更貼心配有暗扣的皮帶，有助於固定眼鏡，無論日常外出、或當成晚宴包、眼鏡包或化妝包都相當適合，應用程度超廣超高，即使手滑衝動購入也絕不後悔！

7. Tory Burch – Kira Camera Bag

色調繽紛、元素如花園般活潑的 Tory Burch，也把特色點綴在熱門的相機包上。各種材質、款式、印花，甚至是水鑽裝飾的包款，讓妳輕易找到自己的心頭寶，甜甜價格適合預算約 $2500 港幣的女孩也無壓力擁有。

各品牌的相機包，定價不但比同牌袋款更好入手，實用性超高，逛街、旅行、用餐都適合，內袋超實用間隔，方便收入化妝品、皮夾、手機都不是問題，因此超受女孩歡迎的程度，讓每季的新設計款幾乎少不了它，絕對是『又潮又經典』。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】