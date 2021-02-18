小資手袋︱日本4個大熱手袋品牌　RODE SKO更被稱「結衣包」？

撰文： Dappei 搭配 最後更新日期： 2021-02-18 12:01

日本的包款總有股神奇魔力，透過簡約不浮誇的設計，加上帶點品牌的專屬元素，讓許多喜愛日本時尚潮流的女孩都能一眼傾心！這回編輯也整理出 4 大日本親民小眾包款，不僅成為日劇中的話題包，款式也相當多元，重點是親民不傷荷包的價格，更是擊中小資女的心，快來看看是哪些品牌，絕對要認識一波！

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Dappei 結語：

想趁2020年底換個新包款，又不想傷荷包花大錢，以上四款日系品牌包款值得挑選呀！不僅上班通勤好用又實搭，也能完全 HOLD 住時髦度，小資女買起來！

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原文：小資女下好離手！日本小眾「包包品牌」推薦，無痛入手還能時髦度升級，肩背包、後背包都想帶回家！

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