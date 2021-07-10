Vans出山系鞋？　聯乘意大利鞋底名廠　經典鞋款變Punk味Creeper

撰文： P Yue 最後更新日期： 2021-07-10 14:18

意大利著名鞋底生產商Vibram的大名，相信大家都不會覺得陌生，其以優異的耐磨和防滑性在登山界打響名堂，深得專業登山人士的信任和喜愛。近年這塊被喻為「黃金大底」的Vibram曝光度越來越高，除了標準的登山靴之外，甚至是涼鞋款也出現了Vibram鞋底的身影。最近Vans的高端支線Vans by Vault，就宣布要與Vibram聯乘，合作推出擁有Vibram大底的Vas尸滑板鞋。

意大利著名鞋底生產商Vibram與Vans by Vault的聯乘，直接將Vibram的登山鞋底帶進滑板鞋的世界。（Vans）

作為Vans高端支線的Vans by Vault，向來熱中於跟不同的品牌，藝術家和設計師合作，近幾年推出過不少為人津津樂道的聯乘系列。然而這次要聯乘的對象，卻不是其他服飾品牌或藝術家，而是以鞋底生產而聞名的意大利品牌Vibram。Vibram本身是登山界中嚮負盛名的品牌，在選購登山靴時，八九不離十都會用他們家Vibram的鞋底，Danner、White's、Wesco、The North Face等，原因離不開它優異的性能。

Vibram鞋底由設計到配色都是五花百門，但強調功能性理念不變。（Vibram）

而這麼優異的性能，往日只出現於登山用的鞋靴上，後來慢慢進佔時裝潮流界，由visvim、Balenciage、Jil Sander，以至New Balance、Hender Scheme、Suicoke等品牌都先後採用，今次與Vans by Vault的聯乘則是應用在滑板鞋上。

其實早在這次聯乘之前，Vibram就已經深受各「改鞋單位」的青睞，各改鞋達人早就試過把Vibram移植到各款波鞋、布鞋和皮鞋上，然而官方型式的合作倒是少見，而雖然在2014年Vans OTW也曾推出裝上Vibram的Breton Boot，但因為不是滑板鞋款，所以這次可算是一場嶄新的合作嘗試。

原本簡潔的造型，經過Vibram大底的鑲嵌後，整雙鞋在視覺上的重量感大增。（Vans）

在聯乘的鞋款方面，分別起用了Sk8-Hi Reissue LX和Authentic LX這兩款經典鞋型，並有黑白兩色可選。加裝上Vibram鞋底的Sk8-Hi和Authentic，除了直接把整雙鞋墊高了，也改變了原有的輪廓和質感，既保持了鞋款本有的簡潔感，並同時把鞋款「武裝」起來了，多上了一分厚實穩重的感覺。輪到著用的鞋墊沿用了Vans pro和Vans by Vault專用的Ultracush技術，再配合Vibram大底，在舒適性或耐用性都無可挑剔，不論是要穿著踩滑板抑或上山下海都難不到它。