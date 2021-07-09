visvim最新SPORT系列　中村世紀豪言因沒合心水運動衫唯有自己造

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-07-09 18:08

中村世紀是一位很有遠見的生意人和設計師，他主理的visvim絕不甘於偏安一隅，很多細微的決策和形象包裝，均顯示他邁向國際的野心，或許Ralph Lauren的規模，才是品牌的終極目標。

中村世紀與妻子Kelsi恩愛拍廣告。（visvim）

雖然表面上visvim包裝得自己很少眾，讓人可望而不可得似的，但換轉從經濟學角度看，這某程度上是飢餓行銷的一種，刻意降低產量，調高售價，塑造坊間供不應求的現象，表面上拒主流消費者於千里之外，但實際只是擴充自己生意版圖的一種手段。

中村世紀這種連結家人一同出場，有意無意地表現中產休閒生活的品味，實在與當年Ralph Lauren的包裝手法有異曲同工之妙，圖為Ralph Lauren的家族成員。（Ralph Lauren）

中村世紀的全家福照片，女兒名曰兒Riko。（Hiroki Nakamura）

因為如果當真是甘於平淡，專心小本經營的話，以visvim的能耐大可以如Goro's一樣，只經營原宿一間店舖就是了。但中村世紀卻明顯沒有這個打算，哪怕表像上亞洲業務一再縮減，對中國內地這個「遍地黃金」的市場也愛理不理，可是事實上visvim卻無時無刻在擴充，只是品牌業務聚焦歐美世界，例如毅然到意大利Pitti Uomo舉行時裝發佈會，也將自家網店全盤西化，積極開拓歐美銷售點，單單是意大利就有8間，相反在東亞地區，除日本以外，只有6個銷售點。再與美國人妻子Kelsi高調談戀愛。將個人生活融合自家衣服一併宣傳，有意無意地彰顯一種大美國主義的中產休閒生活及願景，實在與當年Ralph Lauren的包裝手法有異曲同工之妙。

所以visvim的低調，充其量只在亞洲，品牌在西方世界可是高調得很。最近，中村世紀又再夥拍老婆一同擔當模特兒，宣傳自家最新系列VISVIM SPORT，將事業版圖擴展至運動市場。

VISVIM SPORT是一個集專業運動和戶外機能理念的新系列。（visvim）

根據visvim官網的介紹，中村世紀「串嘴」地指出萌生開發VISVIM SPORT的原因，是因為無論在家抑或到健身房做運動，他都找不到一找稱心滿意的運動衫，現代流行的運動服其化纖面料的滑溜溜質感，更是讓他討厭，於是決定自己造衫。

一件AMPLUS TEE就盛它$3,000。（visvim）

VISVIM SPORT新作。（visvim）

+ 2 + 2 + 2

VISVIM SPORT是一個集專業運動和戶外機能理念的新系列，設計剔除花巧和時尚裝飾，以實用簡潔為設計宗旨，第一擊作品以黑色作主調，表面上無甚設計可言，定價卻超驚人，一件TANK TOP盛惠$2,700港元，AMPLUS TEE SS、NASSAU SHORTS短褲則接近$4,000，FKT RUNNER運動鞋更高達$8,000元，隨時比主線更昂貴，不過visvim的忠實Fans，總會乖乖等到7月17日官網上架時入手。

17.5微米新西蘭原產羊毛製成的TANK TOP，盛惠$2,700港元。（visvim）

FKT RUNNER運動鞋更高達$8,000元。（visvim）

不過visvim的出品總能夠令人貴得心悅誠服，VISVIM SPORT也不例外，作品以羊毛作為主要材料，中村世紀強調在1950年代合成化纖面料出現之前，羊毛才是運動服的王道物料。今次秉承日本人崇尚復古並擅長改造的精神，利用這種傳統物料製作新穎運動服飾。VISVIM SPORT所選用的也絕非一般羊毛，而是新西蘭的原產羊毛，並製作成只有17.5微米的極細纖維紗線，密度極高，確保衣服貼身、堅固、觸感柔軟，並且高透氣性亦速乾，打造最完備的服動服飾，看來Nike和adidas的潛力競爭對手出現了。