盤點PORTER 5款特別物料背囊　由最實用到最輕　體現一針入魂精神

撰文： 張宇滔 最後更新日期： 2021-07-10 10:32

2021年PORTER的自家製品，保有「一針入魂」精神，今回盤點2021年上半年所推出的5款背囊。

2020年是PORTER品牌的85年周年，雖然碰上疫情的影響，但無阻慶祝大典，先後與Levi's®、TOGA、JJJJOUND、WACKO MARIA、Yohji Yamamoto等品牌合作，推出一系列充滿話題性的聯乘作品。PORTER絕對沒有因合作後的人氣急升，就放棄其「一針入魂」精神，依然保持著製作過程的追求、嚴謹的選材、實用性的設計，同時又不忘添加時尚色彩。是次挑選５大背包作推介，並詳盡拆解其物料的運用。

最耐用性之選

PORTER UNIT

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整個款式用上Cordura Ballistic®︎的尼龍物料製，以斜紋編織方式打造，更是經過撕裂、摩耗與張力等高強度測試，擁有著相當高的耐用性與撥水性，而面料會具有一種獨特的光澤。背包的外觀上，包括所使用的金屬配件、拉鍊或織帶，都是配以單一色調設計，而內層改用軍綠色尼龍格紋，保留品牌一直以來對軍事元素的喜愛。

提一提，CORDURA®︎絕非PORTER的自家物料，是二戰時期由美國杜邦公司研發出來，最初是用於輪胎製造中，後來才將其玉用性技術轉移至尼龍產品上。美國品牌Drifter、BRIEFING和The North Face等，也曾用上CORDURA®︎面料製作戶外背包。

輕巧大收納之選

DOUBLE PACK DAYPACK

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+ 2 + 2 + 2

DOUBLE PACK從名字上已經了解其理念，是用上雙層式的設計，在傳統的主拉鍊口袋前方，再設有一層外袋，外貌似兩個重疊的背包。此設計好處是增加日常使用的收納空間，袋款內層亦設有不同大小的分層，方便收藏各類雜物。另外面料是防撕裂格紋尼龍黏合棉材質製作而成，並且經過Teflon ®️fabric protector加工處理，不單單輕巧堅韌，還具有高撥水及防污效果。

最高實用與時尚性之選

PORTER THINGS DAYPACK

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PORTER THINGS的系列作品，一直以高機能與時尚的設計見稱，加上2019年更獲得GOOD DESIGN AWARD，對其肯定當然是毋庸置疑，這更反映在產品的價格上。背包保留系列的立體袋型與螢光色織繩設定，背部軟墊採用CUBIC EYE®PIQUE高性能布料，具有透氣、保溫、舒適與速乾功能。正面用上Teflon ®️fabric protector加工及底部的CORDURA®︎，使袋身具有防污、防水與耐用等性能。另外有著不俗的收納空間，內層設有電子產品的軟墊夾層，而且彈性繩亦可放入衣物、雜誌、折疊雨傘等物品，可謂實用性與時尚性兼備。

最經典之選

PORTER / TANKER

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如果是PORTER迷對TANKER系列絕對不會陌生，自1983年開始，一直是品牌標誌性的設計，源自美國空軍外套MA-1作為設計理念，將其三層面料移植至袋款上，有著輕身柔軟的特性。袋身可容納B4 Size文件或書本，傳統的實用間隔，加上內層的救援橙色作點綴。

MA-1 bomber jacket：

現代版的MA-1 外套，是1950年代美國為空軍推出，當中是跟蹤飛行員所提出的機能、安全性和舒適性所設計的專用款。（wikipedia）

最重軍事氣息之選

FLYING ACE．DAYPACK

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+ 3 + 3 + 3

此系列是以1950年代初US AIR FORCE尼龍飛行服FLYING SUIT / TYPE K-2A，作為創作藍本，如TANKER相似，是將其軍事的高實用性、功能性和耐用性三大要點，注入去袋款之中。DAYPACK的金屬配件都加上CERAKOTE塗層劑，主要成份是陶瓷，不單是增強質感，更具耐熱性、耐磨性和耐用性等功用。內層配有PC分層，用上厚身緩衝材料。另外側面口袋的設計源自舊式軍用包的收音機口袋，完美將軍事氣息注入背包。

US AIR FORCE FLYING SUIT / TYPE K-2A：