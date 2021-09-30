New Balance全新銅鑼灣概念店開催　XC-72兩款新配色注入復古工藝

經歷著疫情陰霾下，再遊走在香港的街道，不少店舖也相繼消息，當中包括不少過往相熟的時裝小店，加上近年網上小店盛行，方便性讓人不再出街。最近New Balance為配合旗艦鞋款XC-72的新色，於銅鑼灣Fashion Walk開設全新概念店，更邀請到本地Start From Zero與時裝升級再造單位 FashionClinic by T合作，可見其誠意與用心，絕對為「疫」市中帶來新意。



XC-72不論是用色與設計也是中性為主軸，上圖為UXC72CB1。（New Balance）

+ 5

球鞋世界一直吹著復古熱潮，New Balance本身已擁有深厚的品牌歷史，亦推出過不少經典鞋款。來到2021年推出的旗艦新作，亦是New Balance Shifted系列的新成員XC-72，以當下的現今造工藝術對舊時代致敬，為Retro-Futurism的創作軸心，配以解構再造的拼貼概念。鞋身完美融合過往的327及237鞋款，鞋頭據說是受到70年代的概念車款啟發，有點像近年跑車界的拉花設計元素。用上3種不同的坑紋組成的切割式的鞋底，絕對是整個鞋款最細心的設計，因為相信不少人也不會對鞋底的紋理有研究，要不是走在沙灘留下足印，也不會發現其低調創意。物料方面，採用Chrome–free的皮革及絨面革製作，Chrome–free皮革是近年時裝界不時出現的環保製衣技巧，為了使用原生皮製作成皮革時，會進行化學處理，當中會用上大量鉻（Chromium），是一種對環境與人體也有損害的物質，chrome–free就是在整個生產過程中也沒有使用鉻，簡單概括：可持續發展理念。

一方面從舊日的角度出發演繹對未來的想像，另一方面更透過未來的視覺重新定義過往。 New Balance 產品經理 Alana Burton

鞋底以3種不同紋理組成，如同細節藏在魔鬼裡。（New Balance）

New Balance XC-72鞋款細節圖：

+ 3

同一時間，香港本部為配合XC-72新配色面世，將Retro-Futurism的理念注入銅鑼灣概念店，特意邀請到本土木工Start From Zero進行室內設計，以工業風的灰泥牆加灰低板為基調，並配以不同木材拼貼進行創作，製作出小木屋、椅子、木桌等等來粉飾室內環境。另外設計師 TobyCrispy主理的本地Upcycling時裝單位FashionClinic by T，結合由盧巧音捐出兩套曾於舞台上穿着過的服裝，升級再造成兩套新的作品，呼應可持續發展理念。

銅鑼灣Fashion Walk全新概念店，找來Start From Zero與FashionClinic by T單位合作。（New Balance）

店內環境：

+ 7