Burberry SS22│經典乾濕褸再進化　圍裙結合長褸概念彰顯解構主義

論及英倫文化歷史上最具代表性的褸款，乾濕褸Trench Coat無疑是當之無愧第一名，其中尤以Burberry居首，Aquascutum、Mackintosh緊隨其後。

然而這種風行全球的褸款有明顯優點和缺點：優點是很耐用，缺點則是過於耐用。



Burberry乾濕褸擁有悠久歷史。（Burberry）

如何讓產品既經典，又能夠保持日新月異的驚喜感，其實殊不容易。（Getty Images）

放心！上面沒有打錯字，耐用這個概念，於這裡的確如同硬幣的公/ 字兩面一樣，有好有壞。站在消費者角度，一件出色的乾濕褸既防凍、防水又耐磨，隨時可以著用一世，性價比極高，然而站在品牌角度而言卻是一大問題，試想想一個生意數以百億元計的國際大品牌，若果其招牌單品每位客人頂多買一件便足夠穿一世的話，口碑上固然是好，對生意本身卻不見得是好事，如要將產品質素降低來博取客人「買多件」，那就更加本末倒置。因此如何在工藝和新鮮感之間取得平衡，正是最考Burberry領頭人Riccardo Tisci的地方了。

貴為乾濕褸歷史上的龍頭品牌，要將它承先啟後，堪稱捨Burberry其誰。（Burberry）

對Burberry Trench Coat設計、製作上大做文章，可謂Riccardo Tisci每季的重點項目，而剛發表的女裝SS22新季玩得尤其精彩。擺脫其他不必要搶眼顏色，回歸基本步，以經典杏色Gabardine斜紋布作主軸，卻有比起傳統Trench Coat有着顯著分別。

首先，作為源自英國軍官的衣種，傳統上Trench Coat以男性作主導，風格偏向剛陽硬朗。就算日後活躍於女性時裝界別，被Phoebe Philo、Demna Gvasalia等設計師帶上高級時裝舞台，其主調仍然走中性簡約理念，利用闊袍大袖式剪裁來遮掩玲瓏浮凸的女性輪廓。不過在Riccardo Tisci筆下卻銳意將裙子、披風甚至圍裙等女性向服飾元素，注入到Trench Coat之中，細緻地將長褸下襬縮短造窄，以及將手抽開闊，來展示女性的手、足部來增添性感魅力。

正面看正常不過。（Burberry）

誰不知後面卻別有洞天。（Burberry）

不過最特別的設計，還是那些圍袍式Trench Coat莫屬，就前面看或去與一般Burberry乾濕褸無異，然而從後面觀看才發現別有洞天，只因這批衣服皆是採取中空設計，基本上便如圍裙一樣，只用背索布固定之。這種「前短後長」設定，不止概念前衞，滿載解構主義色采，中空設置亦會把乾濕褸內部的衣服外露出來，既是性感，亦能增加Layering層次感，效果誠如多次出現的多層接疊反領元素一樣。

將手袖設定成鎧甲戰士袖一般的模樣，是COMME des GARÇONS慣常技倆，但在Riccardo Tisci的提案之下一樣唯妙唯肖。（Burberry）

將Fake Print元素結合到大褸之上，幾可亂真。（Burberry）

+ 2

除了剪裁外，Riccardo Tisci也將Fake Print元素結合到大褸之上，讓好些乾濕褸的表層仿如著上了另一個冷背心或Utility Vest一樣，打破一般Trench Coat既定模式，別具新鮮感之餘，亦唯有這種日新月異與推陳出新，才會讓品牌的乾濕褸不斷進化，讓Fans無止境追捧下來，達至永恆。