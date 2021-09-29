網購過度包裝造成嚴重浪費　H&M改革電商　一張包裝紙救救地球

網購是件樂事，不過過度包裝卻引起連串污染問題。

快時尚一向被認為是製造時尚垃圾之源，近年各大品牌開始尋求改善方法，逐步多加環保意識，像H&M近年不斷加推可持續發展時尚系列，除此以外，她們的環保方針也向網購著眼。



網購方便快捷，卻衍生出不少環保問題。（Getty Images）

美國海洋環保組織Oceana去年報告指稱，電商巨頭Amazon在2019年生成的塑料包裝垃圾達2.11億公斤，「足以繞地球500圈」，可見問題之嚴重。快時尚產品受新冠肺炎疫情影響，關閉門市，將發展方針投向無國界的網購市場，大大拓展網店電商業務，變相令包裝垃圾問題進一步惡化。

電商巨頭Amazon業務蒸蒸日上，過度包裝卻一直為人詬病。（Getty Images）

雖然H&M電業業務發展相對地其他快時尚較遲起步，但表現甚為積極，10月1日起品牌的線上訂單將不再採用紙箱，取而代之的是FSC（森林管理委員會）認證的紙來包裝，這些紙張採用原生紙漿製成，十分堅刃耐用，其彈性足以讓衣物經得起長途運輸過程。今次只是H&M環保政策的其中一頁，品牌定下目標，希望2025年將其產品中使用的所有包裝轉變為可重複使用、回收或堆肥，可見其決心。早於2018年，H&M開始以紙袋取替塑膠購物袋，其後更開始購物袋徵費，2020年時品牌購物袋的消耗量減少59%。

10月1日起H&M線上訂單全部用上FSC（森林管理委員會）認證的紙來包裝（H&M）

H&M的環保方針當然不只是網購包裝，像9月初面世的回收丹寧系列，以回收的牛仔布料製作牛仔服飾設計，90年代Loose Fit剪裁配合獨一無二的拼布設計，感覺時尚，另因回收布料新舊與色落各異，所以令到系列每件服飾都顯出獨特性，至於折舊牛仔布料較輕柔，穿上身感覺舒適，正好迎合現今舒適自然的大潮流。要知道一條新牛仔褲需要數千公升的水才能製成，洗水過程亦用上有毒的化學物品，將Vintage牛仔服飾材料加工再造是其中一樣保留丹寧特質又減少浪費的永續設計。