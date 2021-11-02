JUNYA WATANABE史上首度聯乘Supreme即將開售　19款產品全公開

【Supreme聯乘JUNYA WATANABE】日本品牌在國際時裝領域愈來愈吃香，已是鐵一般事實。就以紐約街頭王者Supreme為例，繼COMME des GARÇONS、UNDERCOVER、YOHJI YAMAMOTO的聯乘後，日前也出奇不意，宣告與JUNYA WATANABE合作，11月4號正式開售。



JUNYA WATANABE × Supreme矚目登場。（Supreme）

今次JUNYA WATANABE × Supreme共推出了19款涵概大褸、Tee、包袋及配件類產品，將JUNYA WATANABE向來偏愛的軍事、工裝及戶外元素，與Supreme所象徵的東岸街頭風尚完美合一，極具吸引力。

JUNYA WATANABE FW06，向紐約經典電影《Taxi Driver》致敬，今次JUNYA WATANABE × Supreme也提取了相關經典元素。（JUNYA WATANABE）

JUNYA WATANABE × Supreme這條軍事風Patchwork大褸，明顯與上圖JUNYA WATANABE FW06的經典作品系出一源。（Supreme）

另一有趣之處，是國外傳媒和網民都發現到今次JUNYA WATANABE聯乘Supreme系列產品，許多都帶有向昔日JUNYA WATANABE經典作致敬之成份，無論是男裝JUNYA WATANABE MAN抑或女裝JUNYA WATANABE都有，大家又認得出幾多呢？趁現在介紹JUNYA WATANABE × Supreme新作之餘，也順勢回憶那些「當年今日」經典設計。

【JUNYA WATANABE × Supreme系列新作全公開：】