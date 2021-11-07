Nike Dunk Low波鞋潮人穿搭指南　從顏色、配件下手穿出個人風格

NIKE DUNK LOW 持續延燒，人腳一雙的神鞋到底有什麼魔力呢？NIKE DUNK LOW 沒有複雜的設計，取而代之的是簡單俐落的造型，各種配色每次推出，都讓人垂涎三尺！穿上 NIKE DUNK LOW 不管是日系、街頭還是時裝都別有一番風味，可以讓它成為穿搭吸引目光的主角，也可以讓它成為提升整替造型感的配角，馬上來看看這六位潮人是如何詮釋的吧！



等車的瞬間依然耀眼

搭黨 roy4yang21 這次選擇穿上微寬鬆的 HUMAN MADE 開領襯衫以及 NEEDLES 合身的直筒褲，搭配橙白配色的 NIKE DUNK LOW，仔細看才發現在顏色上的選擇十分巧妙，上身選擇相較全身的跳色搭配，卻因為襯衫上鴨子圖樣的顏色而使得全身都十分和諧且舒適！

【多圖】無論你是走帥氣型格或知性文青風，Nike Dunk Low都可以輕鬆駕馭。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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過馬路也能帥的光芒四射

搭黨 08.kyu 上身著用了看起來十分清涼的青綠色，搭配寬鬆且帶有白色縫線的暗色短褲，讓人覺得夏天不再炎熱了！腳上搭配咖哩配色的 NIKE DUNK LOW 成為了最美好的配角，而身上的飾品也讓整體增添更多細節，看起來也更有造型感。

清新鹽系四周空氣都被淨化了！

搭黨 jim1995__ 選擇用最簡單的方式，讓淺藍配色的 NIKE DUNK LOW 輕鬆成為全身焦點！上身著用寬鬆版型且有設計感的白色襯衫，搭配輕鬆的暗色短褲，鹽系色調讓清新質感搭配就此誕生！

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白 T 配黑褲也能帥出線

搭黨 96.423 一身休閒的搭配卻暗藏玄機，頭上 KAPITAL 的網帽、身上的飾品以及腳上的撞色 NIKE DUJNK LOW 都有黃色的元素，讓整體更能互相串聯、呼應，這時候只要選擇簡單的黑白色做點綴，不難發現身邊的人都在默默看著你！

穿出文青人設也是輕而易舉

搭黨 jerrylin1012 在老宅裡看書搭配一身勁裝，讓人忍不住想問他到底是什麼書這麼好看？全身的顏色搭配和腳上的紅灰色 NIKE DUNK LOW 不謀而合，上身選擇深淺紅色做出層次感，搭配寬鬆硬挺的灰褲，一致性滿分的搭配看了就是舒服！

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One Tone 就是讓人想多看兩眼

搭編 samue7tsai 選擇穿上 BEAMS 的寬鬆卡其格紋襯衫，搭配一樣寬鬆的卡其色西裝褲，讓整體都保持著寬鬆的率性態度，腳上的 NIKE DUNK LOW 就讓它好當個畫龍點睛的配角吧！不喜歡過於簡約搭配的話，十分推薦搭上鏡片顏色稍淺的墨鏡，讓整體完整性更高之餘，在室內依然視線良好。

Dappei 結語：

NIKE DUNK LOW 滿街都是，不要說自己不想跟大家穿一樣的鞋子，換個想法是如何穿的跟大家都不一樣，鞋子可以是主角更可以是配角，一樣的鞋子每個人演繹的方式也都截然不同！



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原文：男生 Nike Dunk Low 穿搭指南，潮人示範如何穿出個人特色，從顏色、配件下手錯不了

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