Nike打造利物浦Air Huarache　成就巴塞Dunk、PSG AJ1後最強潮物

近日英超因雙紅會（曼聯 vs 利物浦）滿城風雨，原本屬傳統勁旅間對決，卻變成利物浦屠殺曼聯5比0的慘案，包括費格遜等一眾紅魔鬼固然臉如死灰，紅軍Fans卻神采飛揚，就連利記球衣贊助商Nike，也走出來贈慶！



曼聯最近一蹶不振﹐C朗大呼無奈。（Getty Images）

說的是Nike特別為利物浦打造的官方別注Air Huarache，原本作為球衣贊助商，為球會推出特別版球鞋可謂平常不過，但今次盞鬼之處，在於早唔出遲唔出，卻偏偏在利物浦大勝曼聯翌日突然發布，當真怎會如此巧合？這當然是Nike明剃曼聯及其球衣贊助商adidas眼眉的技倆吧。

Nike則乘勝追擊推出別注Air Huarache賀利物浦大勝。（Nike）

不過具體發售日期還未確定，只知道會在今年內。（Nike）

談及球鞋本身，今次Liverpool Air Huarache以球會主色紅、白兩色為主，鞋身的白色尼龍物料上，再添加紅色方形圖案在其中，如斯紅、白色梅花間竹鋪排一起，搶眼之餘，也與克羅地亞國家足球隊球衣有異曲同工之妙，尤其是Nike本身同樣是克羅地亞國足的官方贊助，是無心插柳抑或是精心布侷，見仁見智了。

鞋踭部份刻有「YNWA」4個英文字母，象徵「You'll Never Walk Alone」。（Nike）

設計另一大亮點，則是鞋踭部份，事關上面寫着「YNWA」4個英文字母，外行人或許不明所以，但紅軍Fans看到定必熱血沸騰，皆因這是「You'll Never Walk Alone」的簡稱，而《You'll Never Walk Alone》正是利物浦的會歌與格言，基本上死忠Fans在每次球賽開場前，都例必高唱一遍，足見Nike設計團隊的匠心獨運。

Nike Boca Juniors Dunk SB，2005年推出，現在二手市價維持數千港元。（Nike）

最近才推出的Barcelona Dunk SB。（Nike）

作為運動服裝界別龍頭，Nike在足球領域上擁有巨大市場佔有率，也簽約贊助了許多球會，並不時會為他們設計官方或非官方（致敬）別注球鞋，早在今次利物浦Air Huarache別注的許多年前，當時仍然由Sandy Bodecker領軍的Nike Skateboarding部門，便曾於2005年推出藍 × 黃配色Dunk SB，並冠名Boca Juniors，來向阿根廷班霸球會小保加致敬。而今年也推出巴塞隆拿配色的Barcelona Dunk，滿載話題性。

利用Air Max 95獨有的視覺特色，將代表祖雲達斯球隊的斑馬元素合二為一。（Nike）

至於Nike另一經典鞋款Air Max 95，過往亦曾成為球會聯乘主角，想當年意甲祖雲達斯仍屬Nike贊助之時，他們就曾利用Air Max 95在視覺上的漸變特色，來將斑馬條紋元素植入鞋款設計中，以彰顯祖雲達斯別稱斑馬軍團之威名。

2018年開始，Nike旗下Jordan Brand與巴黎聖日爾門PSG便展開長期合作關係。（Nike）

不過論規模最龐大的足球會 × 潮流波鞋項目，始終非Nike旗下Jordan Brand與巴黎聖日爾門PSG莫屬。自2018年起始，兩方就達成合作協議，讓PSG成為Jordan Brand史上首支官方贊助的足球球會。不但美斯、麥巴比會穿上印有Jumpman Logo的球衣上陣，更為PSG炮製出很多別注版Air Jordan球鞋，包括最經典的AJ1及AJ4等等，想來更多的創意聯乘鞋款，未來亦勢必陸續有來。