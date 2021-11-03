C.E打造自家波鞋CAV SHOES　首款設計即大玩精密eVent排汗科技

撰文：張榮熹
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C.E（Cav Empt）是一個很徝得尊重的單位，從來不喜爭名逐利爭做一線一熱賣品牌，反而偏好低調，只想專心致志製作出優質作品。因此每季的雷聲並不會很多，卻定必一點一滴累積了雨水，用時間去證明實力和贏得尊重。

一式兩款CAV SHOES。（C.E）
定價為¥33,000日元。（C.E）

而隨着今年是C.E成立10周年大日子，這個由SK8THING和Toby Feltwell創立的品牌亦終於再下一城，推出史上首對自家原創鞋款：CAV SHOES。

觀乎這對CAV SHOES，分別有黑和啡兩大配色，外觀明顯走7、80年代Old School路線，形狀與adidas的Gazelle或Samba有幾分相似，都並非最當時得令的潮爆鞋款，卻能夠抵受時間考驗，百搭得來又四季襟興。

Old School系波鞋長做長有，精神不死。（Life Style Sports）
CAV SHOES功能性方面也毫不馬虎。（C.E）

製作方面，CAV SHOES鞋面以優質皮革和尼龍交織組合製成，既有波鞋的輕巧舒適，又散發着皮鞋的工整和斯文感。加上鞋子並非虛有其表，就連功能性方面也毫不馬虎，大底以標準Vibram鞋底製造，更重要是鞋龐內部特別注入英國防水透氣素材eVent的Direct Venting™專利技術，特點是eVent的薄膜上滿佈數以十萬計納米小孔，人體腳部所產生的汗水，均能透過小孔排出鞋身之外，讓CAV SHOES時刻保持透氣，確保一流舒適度。

CAV SHOES將於11月5日在C.E官網開售，定價為¥33,000日元。

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