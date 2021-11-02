【泰八郎RIP】傳奇眼鏡職人獨愛塞璐珞　number (n)ine別注最經典

【泰八郎謹製/ 日本手造眼鏡 】日前日本金子眼鏡會社公布消息，指著名眼鏡職人山本泰八郎於7月15日在其家鄉福井縣離世。每次說起日本手造眼鏡，一定會聯想起泰八郎，「泰八郎謹製」的眼鏡，全由這位神級匠人一手一腳Handmade製成，日本手造眼鏡能夠去到現在備受尊敬和追捧的高度，他居功至偉。



泰八郎於7月15日在福井縣與世長辭（Poker Face）

日本手造眼鏡已成為一種文化，對於追求這職人匠氣製品的人說，現在選擇可謂甚多，不過時光倒流到十多年前，當時日本金子眼鏡會社除了推廣自家品牌外，也從有「日本手造眼鏡之都」的福井縣中，先後邀請多位神級職人加盟旗下，當中包括小竹長兵衛、佐佐木與市，以及山本泰八郎。

「泰八郎謹製」是山本泰八郎的金漆招牌（Poker Face）

「月產200、300副」、「超長Waiting List」、「罕有塞璐珞」等，是每次說起泰八郎都會提起的事情，在那個仍未有網購的年代，要買「泰八郎謹製」出品談何容易，由於沒有Stock現貨，預訂後好彩的話半年有貨，而等足一年也並不罕見，因為工作室只有泰八郎，所有眼鏡由最初繪圖起稿，到中段起模、打磨、切割、成型，以至最後拋光，完全不依賴機器，由泰八郎一人雙手十隻手指製作而成，所以一個月只能生產200多副，供不應求是意料中事。

「泰八郎謹製」眼鏡是泰八郎One Man Band完成（金子眼鏡）

「泰八郎謹製」眼鏡一律以賽璐珞（Celluloid），這種因易燃被其他國家禁用的材料，極之堅硬，需放置三年後再晾乾，製作上相當耗時，不過賽璐珞獨有的色澤和極佳的透光，眼鏡經長年累月佩載後，材料跟臉上油脂分泌產生變化，令鏡架變出不一樣的光澤，難怪愈舊的泰八郎眼鏡愈是美麗。



「泰八郎謹製」的高級Premier系列：

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賽璐珞有著獨有的色澤和極佳的透光（harutamegane）

除了自家品牌的Premier高級系列廣受歡迎外，「泰八郎謹製」的聯乘設計，也是潮流界的經典之作，當中最為人追捧的，絕對是number (n)ine別注，50年代美式風格鏡架中，最搶眼的莫過於鏡臂連接金屬鉚釘位置，換上number (n)ine招牌的心形Logo，完全結合傳統工藝與新派時尚，長期成炒賣熱品。其後，「泰八郎謹製」再跟uniform experiment、SOPH.、眼鏡店Poker Face等合作。

泰八郎謹製聯乘number (n)ine是經典潮物（Rakuten）

更多泰八郎謹製聯乘作品：

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從事手造眼鏡製作工作五十多年，泰八郎一直堅持的匠人精神為人所敬佩，雖然他與世長辭，但其兒子山本康廣十多年已開始接班，現在品牌將由他繼承，並守住「泰八郎謹製」的價值和精神。