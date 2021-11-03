BALENCIAGA開拓宅男市場？　邀模型藝術家池內啟人合作讓電玩變型

生於這個電子數碼時代，再加上疫情仍然肆虐，人們對於科技的依賴注定有增無減，看看Metaverse元宇宙概念以至Nft Art日漸普及，正是無可爭議之實。因此如何在這個宅經濟世代中分一杯羹，正是所有時裝品牌最必要深思熟慮的事。

而這方面，Demna Gvasalia領航的BALENCIAGA一直都是做得極其出色的一個。



今年9月宣告與人氣線上遊戲Fortnite官方合作，以BALENCIAGA名義為遊戲內人物角色設計虛擬服飾。（BALENCIAGA）

先是於上年將FW21系列設置成虛擬實境Fashion Show示人，並製作出名曰Afterworld: The Age of Tomorrow的電子遊戲。到今年9月更宣告與人氣線上遊戲Fortnite官方合作，以BALENCIAGA名義為遊戲內人物角色設計虛擬服飾，逐步改寫時裝設計的本質物理意義。

邀請模樣藝術家池內啟人製作1：1模型Art Piece的BALENCIAGA SS22。（BALENCIAGA）

將GUCCI × BALENCIAGA融入模型作品中，震撼力十足。（BALENCIAGA）

來到最新發佈的SS22 Collection，BALENCIAGA繼續與電玩世界扯上關係，不過今次並非在虛擬世界下功夫，而是邀請日本模樣藝術家池內啟人合作，為SS22季度的模特兒造型製作1：1模型Art Piece。

池內啟人本尊，記住不要以貌取人。（影片截圖）

對於高傲的時裝人而言，池內啟人這名字應該尚未被廣泛傳頌，但人家在電玩和模型界別可是大名鼎鼎。池內畢業於多摩藝術大學，自少已和很多日本年青人一樣，熱愛砌模型，《機動戰士高達》、《超時空要塞》及《攻殼機動隊》及以機械人作主題的動漫名作，均被他奉為聖典。

池內啟人自家的模型藝術品。（Ikeuchi Hiroto）

池內啟人不時會在自家網店內出售自家模型作品，過萬港元有交易。（Ikeuchi Hiroto）

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長大之後，池內啟人更跳出「模型只是玩具」的框框，擅長以Cyber Punk美學概念作主軸，再利用手機、平板電腦、耳機和錄影機作為主素材，製作1：1動漫頭盔和冑甲。留意許多作品並非只是單純裝飾，頭盔內的手機、電腦或錄影器乃是當真能夠運作，具有實用功能，成功將超現實的物事，移植到現實世界應用，做到虛實交替。

BALENCIAGA SS22 Collection。（BALENCIAGA）

因此別天真以為池內啟人只是個主打電車男市場的藝術家，人家在時裝潮流世界之潛力實在驚人，早在BALENCIAGA之前，已曾獲得英國百貨業龍頭Selfridges邀請，為倫敦店內的電玩專區設計藝術品。今次BALENCIAGA SS22 Collection更一口氣為多套造型製作配件，雖然純屬Show Piece，不作真實售賣，但從襯衫美學的角度看，卻的確極之前衞有型，原來當Cyber Punk遇上Demna Gvasalia的Normcore風格，其洐生出來的引力是可以如斯扣人心弦，懾人魂魄。