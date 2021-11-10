蝸居改造｜5個「北歐風」客廳佈置重點　免裝修打造租屋族小天堂

「所有選擇漂的人，在走出家門的那一刻就要知道，往後你就是你自己的家了。」人氣陸劇《三十而已》中的經典台詞淺淺道出許多離家闖蕩租屋族的心情。



身在寸土寸金且人口密集的都會區，很多人會因為預算考量選擇小坪數的房子，對於小坪數住家來說，最大的困擾就是使用面積不夠，尤其是像客廳這種主要的社交領域，不僅是凝聚家庭情感的重要場域，也是定調居家風格的主要設計空間，如果空間太狹小的話勢必會讓舒適性降低。但其實就算居住在小坪數空間，也不代表我們得為生活品質妥協，正因為居住空間有限，才顯得居家佈置的重要性，如何合理分配有限的空間格局，並且利用不同的色彩和元素讓你的小客廳充滿更多的可能性便是關鍵。

本篇我們將提供５個北歐風客廳設計與佈置靈感，幫助大家建立獨樹一幟的居家場域，如何讓極簡又不失溫馨的北歐風自然而然融入客廳設計與居家空間，透過這幾個居家改造小技巧，就算是小坪數住宅也能夠住得更舒心，讓你光是待在家裡就舒服到不想出門。

快看以下5個適用於蝸居小客廳的北歐風設計佈置。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 適度的留白

想讓空間看起來寬敞明亮，適度「留白」是第一步，色彩的配置上，可以利用白色作為主色，因為白色能讓小坪數的視覺放大，也可以讓空間感更輕盈，另外加入灰階色調作為配角，想讓視覺變活潑，可以再點綴一些鮮艷或是跳色的傢飾品。

2. 利用植栽為空間注入生命力

強調「減法美學」的北歐風格，不太會見到過於花俏的裝飾，反而會利用植物來為空間注入生命力，營造「室內綠洲」印象，建議可以在沙發旁放置大型植物，或是茶几上放置小植栽，為空間增添綠意，也可以搭配藤籃或是木質器皿，營造出溫暖的感覺；如果想要塑造高冷的空間氛圍，則是以水泥或是金屬材質的植栽盆作替代。

3. 善用光線的魔法

光線是最好的空間魔法師，尤其身處高緯度、日照偏短的北歐國家，更會透過大片玻璃窗引入大量自然光，如果你的客廳本體缺乏日照，那麼如何透過燈光的選擇保持室內明亮就顯得格外重要，北歐風設計主張降低主燈視覺比重，選擇簡約的白色吊燈或是白色紙燈籠吊燈。此外，也可以在沙發旁擺放落地燈，或是在不容易受到日照的增添投射燈或放置小檯燈，營造溫暖的感覺。

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4. 一張好的沙發絕對是必要

北歐人對傢俱向來講究美觀與實用兼具，在挑選時，選擇清爽簡約款式，加入一些自然木材，能夠中和冷色調空間，而沙發更是客廳的靈魂，選擇一張兼具外觀及機能的沙發更是必要。如何挑選，AJ2北歐質感美學沙發建議可以從以下面向思考：

確認空間大小

一般而言，兩人座沙發通常落在120~150cm，三人座沙發則約落在180~220cm，以台灣多數的客廳大小推薦，190~225cm左右尺寸的北歐沙發是絕大多數空間的最佳選擇，若你希望能夠躺在沙發上當馬鈴薯，要特別注意沙發總寬要有190cm以上，搭配中低背的設計更可以創造出空間感，配合腳凳的選用，也使得空間更加彈性。

面料的選擇

市面上常見有布沙發與皮沙發 ，除依風格來挑選喜歡的材質之外，有小孩或是養寵物的人更要思考是否有耐髒、易清潔、防潑水、耐磨等需求。

實際體驗的感受

當然，最好實際到門市去體驗會是最安心的，包含幾個小細節，像是座高、座深和扶手高度，在體驗時也能特別去感受這幾個部分。

5. 給自己留一個舒適的角落

不管是單身或是有伴，每個人都需要時間與空間與自己獨處，為自己留一個角落，擺上毛毯、坐墊、香氛蠟燭，一個能盡情放鬆的地方，為生活創造出儀式感，也可以加入一些布料織品為空間注入柔軟的元素，像是沙發蓋毯或是沙發與茶几之間的地板上擺放一張地毯，都能提升溫馨感。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：設計說故事／小坪數居家改造！5個「北歐風客廳」佈置靈感，打造租屋族的夢想宅】