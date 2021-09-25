裝修實例｜油漆加木地板連傢俬唔使3千港紙？咁樣DIY隨時慳一大筆

相信每一個喜歡日式風格的朋友們都很想有一間日式房間，極簡、舒適又溫馨。無奈的是，大多數在外漂著的年輕人都只能租房住。



但是還是那句話：房子是租來的，生活是自己的。今天日美醬就給大家介紹，如何低成本改造老舊出租屋，變成理想中的日系小家。

首先我們先來看看這個待改造的房間，牆壁已經掉皮了，燈光也十分昏暗，地板也是又舊又髒，應該比大部分出租屋的環境還差一些……

低成本爆改舊單位 床都可自己砌 鋪木地板要乜嘢工具？（點圖放大觀看）👇👇👇

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第一步，給牆壁和天花板上漆。事先要做好家具保護工作，用塑料膜蓋住空調和地面，防止油漆蹭到。接著就要準備調漆了，小哥使用的是這種需要攪拌的漆料，優點是非常便宜，缺點就是要自己動手比較累。如果預算足夠的話，大家完全可以選擇已經調好的牆面漆。粉刷匠經過一番工作後，改造第一步，給牆壁和天花板上漆完成。插座的面板也可以取下來塗上喜歡的顏色，記得周圍要用膠帶貼上，防止塗到牆壁上去哦。以上一共花費了約560港幣，改變了掉皮的牆面，真的很便宜了。

下一步是一項大工程，給地面鋪上木地板。這種木地板比較便宜，所以沒有鎖扣加工，小哥選擇用木膠和隱形釘子來固定地板。地板如果翹起來的話，就多用釘子給它砸平；碰到房間的拐角，就要自己動手鋸掉一塊。經過一系列的測量、比對、打磨，整個地面的地板就鋪好啦！把之前卸下來的踢腳木重新上一遍漆，看上去就像是新的一樣了。最後再給地板打個蠟，木地板鋪設工作全部完成。日美醬想說木地板真是一個房間的精髓啊，換上之後就變得明亮高檔很多。地板鋪設的花費大約1620港幣，對於13㎡的房間來說這個花費不算貴。

接下來要進行最後一步了，自己DIY桌子和床。首先要製作一個床架，需要把厚度1.2厘米的合成板切成長條狀，切割複合板，打磨表面。想要省錢的話，就需要自己親自動手哦。由於床板上還要放床墊，所以需要再塗上一層清漆，以上這部分的花費約350港幣。雖然現在看著簡陋，但是放上床墊，鋪上被單之後，嗯……有點設計感了。300多一張床，也太值了吧。接下來要給DIY一張桌子，用的是之前木地板剩下的廢料，把它們切成同樣大小的木塊，按照想要的圖案和形狀拼接，這一步沒點藝術細胞和動手能力確實是有點難。用膠把木塊與底板固定住，再把整塊板子切割成桌子的形狀，最後塗上你喜歡的顏色，桌子的面板就完成啦。用剩下的模板製作桌腿，塗上顏色，最後再用螺絲來固定桌板和桌腿。因為是廢物利用，所以整張桌子的成本是0元。

極簡、乾淨、舒適，在這個房間裡無論是工作、學習、生活，想必都會感覺到格外的平靜和放鬆。加上其它的軟裝，整個房間的花費約2530港幣左右，簡直是低成本高回報。日美醬想改造房間的心，也再次蠢蠢欲動了……

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