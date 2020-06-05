入伙必學窩居變大術　衣櫃外層掛電視　裝修前要想好「家庭動線」

上車族礙於資金有限，只能入手小呎數房型，但使用一段時間後，隨著家庭成員增加，室內空間會越來越小，使用呎數不足，對此台灣信義居家提供3個技巧，教大家利用裝潢、收納等，把小呎數變成大空間，讓你的生活過得更舒適！

香港新婚夫妻得砸數百萬元才能築巢，往往只能買到700呎以下房子，不過隨著小孩出生、成長，住家空間會越來越不足，因而前期入住的空間規劃格外重要，以下提供3個把小呎數變大空間的方法。

技巧1：依照家庭動線需求規劃裝潢

信義居家建議，裝潢小呎數房型要依客戶未來需求規劃動線，以一間小套房為例，屋主為新婚夫妻，原先格局是1房1廳，顧及太太已經懷孕，希望能再隔出兒童房，因此找來設計師協助規劃，重新規劃丈量、規劃房間、客廳動線、衣櫃及儲物空間，例如，在客廳設計不妨礙動線的小倉庫，將儲物空間自然融入動線之中，也為室內釋放更多空間。

技巧2：善用家具技巧騰出空間

除了依照動線規劃收納空間外，看似「佔位」家具善加規劃成為騰出空間的好幫手，例如想在主臥房放電視，但房間太小，可將衣櫃某格拿來放電視，雖節省了房間整體空間，但會壓縮衣櫥放衣物的空間，無法達成真正「釋放空間」的目的。

信義居家建議，將衣櫃外層多做塊板子掛液晶電視，同時保留衣櫥的功能及房間的空間，讓節省下的空間能真的為人所用。

技巧3：善用迷你倉存放短期不用的物品

即便室內動線設計得再流暢、收納空間再多，隨著居住時間越來越長，日常生活用品也會越來越多，信義居家建議，屋主除了得斷捨離割捨不必要的物品外，也能善用外部迷你倉存放暫時用不到的物品，直到需要的時候再拿出來，每個月花費不多，卻能騰出近百呎的空間，對比動輒每呎逾30元的高租金，也是小資族與小家庭可以考慮釋放空間的選項。

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