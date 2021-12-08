【CHANEL】工藝坊系列於Le19M發表　了解品牌全新地標大本營背景

CHANEL Métiers d'art系列成立於2002年，以宣揚品牌乃至法國傳統職人手工藝為目標，過程中除了創作出很多妙不可言的衣服，也收購並保育了不少過往幾近式微的工藝坊（至1980年代開始便這樣做）。而到2021年，CHANEL旗下這批重點工藝坊亦邁入全新里程碑，在3月起始已一次過把各自工坊遷移到CHANEL為他們特意打造的全新地標：Le19M。



Le19M不但是CHANEL策動的品牌工藝大本營，也是巴黎全新文化地標。（CHANEL）

Le19M不但是CHANEL策動的品牌工藝大本營，也是巴黎全新文化地標，佔地 25,500平方米巨大空間中，有不少屬對外開放公共空間，讓普羅大眾進一步認識法國源遠流長製衣工藝。這座三角形建築物，由建築大師Rudy Ricciotti設計，水泥混凝土條柱不規則地覆蓋表面，猶如白色的叢林，也寓意Haute Couture進行布料刺繡時那種精密複雜性。

Le19M常駐工坊有11個，讓600名專業職人技師與裡面工作。（FashionNetwork）

而何解名曰Le19M？這是因為它座落在巴黎第19區Porte d’Aubervilliers，至於M字，則有Mains（法語中「手」的意思），Mode（時尚）和Métier（工藝）之意，那麼究竟哪11個單位如此尊榮，能夠進駐這座工藝聖殿？

11個CHANEL旗下進駐Le19M的單位。（Le19M）

11個CHANEL旗下進駐Le19M的單位。（Le19M）

首先當然不少得Lesage，當可能是CHANEL云云工藝坊之中最常被人提及的名字，誕生於1858年，一開始以布料刺繡作本業馳名世界，及後也研發出布料設計，這些年來的CHANEL的Tweed粗花呢面料，正是由Lesage操刀製造。而Lesage Interieurs則屬Lesage支絡中，主打家具和裝飾品手工刺繡的單位，據知刺繡的技術與針法多達數百種，堪稱人類文藝的寶庫。至於Ecole Lesage，則是由Lesage繼承人François Lesage於1992年所創立，致力培養相關刺繡工藝人才，可見Le19M不止是工作坊，其實也是一間學院，只因保育一種文化，除了保育資深老師父外，如何扶植年輕一代承傳下去，同等重要。

Atelier Montex刺繡技藝叫人震撼。（ Collection Latil）

而提起刺繡，除了Lesage外，Atelier Montex同樣享負盛名，同樣被CHANEL收歸旗下也同樣進駐到Le19M。以Luneville Embroidery蜚聲國際（Haute Couture Embroidery以Luneville Embroidery及Needle Embroidery技藝為宗，講求從布背面開始落針，甚考手工），Atelier Montex與其分支Studio MTX一直都是法國人引以自豪的時裝代表。

Goossens金銀寶石裝飾技術獨到大下。（Goossens）

Atelier Lognon以製作壓褶紋見稱。（Atelier Lognon）

當然首飾配件領域的單位同樣不可或缺，高級頂造鞋匠Massaro及帽藝訂製專家Maison Michel均搬離古典悠久的Studio（法文稱Atelier），職人們於前衞摩登的Le19M開陽空間內工作，定必別有一番景象。至於年資「相對年輕」的金銀寶石職人單位Goossens，不但持續為CHANEL衣服添置裝飾，近年也開拓室內設計，於巴黎開設家具專門店。連帶羽毛、山茶花神級製作單位Lemarié、壓褶紋傳統寶號Atelier Lognon及自1982年起便與CHANEL一同合作的頂尖布料工坊Paloma，11個不同凡響的名字，逾600個不同界別的工藝精英，一次過共治一爐在Le19M，拼發出來的花火，自然不可估量。

CHANEL Métiers d'art 21/22系列。（CHANEL）

口袋上的白條紋圖案，明顯致敬着Le19M鮮明的混凝土條柱建築外觀。（CHANEL）

Le19M由建築大師Rudy Ricciotti設計。（CHANEL）

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今次最新一季CHANEL Métiers d'art 21/22系列，正是各大工藝坊搬進Le19M之後，首次集百家大成的季度。創作總監Virginie Viard選址Le19M舉行發佈會，一來希望讓時裝圈人士親身體驗Le19M獨到之秘，二來今次工藝系列中，不少由Atelier Montex職人們所製作的刺繡圖案，其別緻的圖像，即是從Le19M鮮明的混凝土條柱建築外觀上涉取靈感，例如第一件出場的長褸，其口袋上的白條紋圖案，就是明顯不過致敬細節。另外那些有如塗鴉般的刺繡CHANEL圖騰，以及那些類似運動上衣的晶石Tweed Blouson，均是Virginie Viard擁抱年青人潮流的口味，如何注入潮流與不失高貴優雅，如何邁入年輕化同時又保持到長年累月的手工藝精神，向來是CHANEL Métiers d'art任重道遠的地方，慶幸在Virginie Viard帶領下，一切維持強勢，毫不失色於老佛爺時代。