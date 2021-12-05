聖誕節大變色　Jacquemus節日粉紅色別注　再有實驗24小時Pop-Up

【聖誕節2021】說到聖誕節的顏色，大家都會聯想到紅和白，其次是綠。

法國品牌Jacquemus卻決定打破這概有的想法，決定為佳節換上新色彩。



Jacquemus為聖誕節推出Pink2系列（Jacquemus）

Jacquemus設計不時出現奇趣點子，那細無可細的超迷你手袋Le Chiquito，絕對是劃時代的經典。為迎接今年聖誕節，品牌也帶來Pink2主題系列，送上統一的粉紅色單品。系列之中，分別有男女童裝和家居用品，各有不同服飾，像T-Shirt、Sweater、Hoodie等，以及手袋、腰帶、帽子等配飾，童裝還有跟手作玩具品牌BigStuffed聯乘的粉紅色蟹毛公仔，充滿歡欣的節目氣氛。







Jacquemus Pink2系列可愛童裝造型照：

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家居用品則有大量聯乘，像職人Boris De Beijer的玻璃品、Ann Vincent的蠟燭，不過論話題性，必定是這兩款：荷蘭品牌Vanmoof的別注電動單車和法國飲品Chilled的CBD泉水飲料，前者尚未有正式上架日子，但亮麗耀眼車身已令人留下深刻印象；後者則迎合CBD熱潮，自行為罐裝飲品加上Jacquemus粉紅色貼紙，飲得又玩得。

Jacquemus聯乘荷蘭品牌Vanmoof的別注粉紅色電動單車（Jacquemus）

除了一系列的粉紅色聖誕單品外，Jacquemus還在巴黎開設一間全粉紅色的實驗Pop-Up店「Jacquemus 24/24」，所指的並不是單純的門面或室內設計，店內貨品也換上清一色的粉紅色，這個轉色大行動屬Pink 2聖誕主題一部份，主旨是宣傳Jacquemus新款手袋Bambino Long，品牌為這熱賣袋款加推新色，於是以自動販賣機作設計概念，於12月3日至5日期間全天候24小時開放，像極了放滿自動販賣機的便利店，十分有趣。

Jacquemus在巴黎開設一間全粉紅色的實驗Pop-Up店「Jacquemus 24/24」（Jacquemus）