弔念Virgil Abloh│OFF-WHITE銅鑼灣店大改裝　變淒美花海最後致敬

【弔念Virgil Abloh】作為新生代時裝世界至關重要第一人，Virgil Abloh的離開是流行文化別界莫大損失，世界各地的相關紀念活動，仍然持續。

他留下的，豈只有思念？



早前倫敦OFF-WHITE店裝潢成純花海，並暫停售賣商品，以弔念Virgil Abloh。（OFF-WHITE）

就可像Virgil Abloh一手創立的品牌OFF-WHITE，自他離世後，各地專門店都有支持者專誠走到店舖門前獻花，場面叫人感動。而英國倫郭OFF-WHITE專門店，更率先將店舖裝潢改置成鮮花海，並將一切商品暫時下架，務求以最真誠方式，來悼念這位創立人兼一代時裝天驕之子。

世界各地OFF-WHITE專門店弔念Virgil Abloh花海場景：

而繼倫敦店後，包括東京、巴黎、邁阿密等世界各地OFF-WHITE專門店，都響應這個紀念活動，香港區銅鑼灣百德新街OFF-WHITE專門店正是其中一員。

銅鑼灣百德新街OFF-WHITE專門店。（OFF-WHITE）

店內準備了memo紙和筆，供訪客寫上字句，並貼在鮮花海之上。（OFF-WHITE）

Virgil Abloh向來講求空間感，平時銅鑼灣店門前已規定留下數米空間，來營造西式山水林景佈置，令這地方一直是各時裝人打卡熱門聖地。今次銅鑼灣店還一口氣將那數米空間和店內平常賣衫的地方，全改裝成花海，淒美之餘，亦準備了Memo紙和筆，供訪客寫上字句，貼在鮮花海之上，來表達對Virgil Abloh的愛意。

原定今個12月開賣的OFF-WHITE ️Nike Blazer Low將押後推出。（OFF-WHITE）

至於與Virgil Abloh合作無間的Nike，最近亦宣告將會把原定今個12月開賣的OFF-WHITE ️Nike Blazer Low押後推出，情況和上年Kobe Bryant的情況相似，上年這位前湖人巨星宜升機意外離世後，Nike同樣迅即停售相關球鞋出品，以對逝者作出最真誠的致意。