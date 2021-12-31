2021十大聯乘│Virgil Nike Dunk絕唱　及不上Simone Rocha H&M？

【2021十大聯乘】2021年時尚大事中，潮流世界顯得百花齊放，品牌與品牌之間擦出火花，好些意想不到的聯乘合作，今年都一一實現了。那麼，今年讓你最難忘的Collaboration，又是哪個呢？以下是《一物》編輯部嚴選Top 10名單，看看有沒有你的心水。



第10名：GUCCI × The North Face

GUCCI × The North Face。（GUCCI）

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山系時裝近年伴隨街頭時裝席捲高級時裝界，但年頭登場（年尾再加推第二回）的GUCCI × The North Face終歸有着截然不同意義，只因GUCCI以高檔皮革品起家，為保持傳統尊貴豪門形象，以往戶外風產品都是以形式為主，甚少有人當真會穿上它攀山涉水。不過今次與The North Face別注系列，卻不折不扣地「打真軍」起來，哪怕系列的羽絨大褸和背包定價不菲，亦滿戴Alessandro Michele神幻元素，但其用料、造工，卻當中植入了The North Face專業功能細節在其中，讓Glamping豪華露營理念進一步擴展開來。

Off-White "The 50" Nike Dunk

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第9位：Off-White "The 50" Nike Dunk

Virgil Abloh的離開無疑是2021最傷感新聞，但他留給世界的美好產物，遠遠不止只有The Ten而已，Off-White "The 50" Nike Dunk系列同樣精彩，其特別之處，乃是除#1和#50外，其餘48對球鞋都採用的白色與淺灰色構造，只是在物料（分別有Leather×Canvas和Hairy Suede×Leather版本）、鞋帶、鞋舌、鞋墊方面換上不同顏色，並於鞋帶加入獨立編號而已。既完美表現出3% Approach理念，也是Virgil生命中最後一批設計作品，極具紀念價值。

Simone Rocha × H&M。（H&M）

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第8位：Simone Rocha x H&M

近年H&M的聯乘戰略相對修減，鮮有與Martin Margiela、COMME des GARÇONS及LANVIN等驚天合作，不過今年卻終於Simone Rocha別注，以Fast Fashion價錢出售Simone Rocha馳名的珍珠首飾和招牌古典公主裙，性價比極高，無怪開售當日在香港引來排隊搶購潮。

LANVIN x Gallery Dept.。（LANVIN）

第7位：LANVIN x Gallery Dept.

自Alber Elbaz離任之後，這些年來的LANVIN鮮有大鳴大放，幸好在2021年終於一吐烏氣，再次成為全球焦點。然而所依靠的，並非一貫法式浪漫瑰麗與高超剪裁，而是具街頭色彩的潑墨藝術，說的是LANVIN x Gallery Dept.系列，食正近年大流行美式街頭風，LANVIN將Gallery Dept.招牌牛仔褲玩得唯妙唯肖，結合所有聯乘單品都玩爛攤攤的潑墨概念，的確給予人耳目一新之感。也再一次證明黑人潮流文化橫掃高級時裝這鐵一般事實。

問到今次系列的最愛作品，Luke & Lucie Meier異口同聲首推Onesie連身滑雪衣。（Arc'teryx）

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第６位： Arc'teryx × Jil Sander

總之一言既之曰，2021年的潮流焦點，絕對離不開黑人文化或戶外機能風，當LANVIN選上黑人街頭風去聯乘之時，另一傳統高級時裝大戶Jil Sander則擁抱戶外風尚，與Arc’teryx合作，將不死鳥引以自豪的高科技、Jil Sander別樹一格的簡約美學、以及Meier夫婦畫龍點睛的精準時尚觀點合而為一，打造單品。雖然單品不多只有幾款，而且定價高昂，卻成功在全球掀起哄動，光速Sold Out。