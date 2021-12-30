2021大事回顧│新彊棉事件惹大陸罷買潮　LVMH得償所願收購Tiffany

【2021潮流大事回顧】來到第二回2021年潮流大事回顧，上回集中講述時裝工業內的人士變動與去留，今次則主力環球經濟大變動和中國強勢堀起下，各大品牌發展上所遇到的危與機。



一份新疆棉聲明掀起千層浪。（網上圖片）

新疆棉事變

話說2020年，快速時裝品牌H&M發表一份聲明，內容大致論述品牌「不與位在新疆維吾爾自治區內的任何工廠合作，也不會從此地區採購產品，並針對現階段合作的工廠是否有僱用新疆的工人」，以表達對新疆維吾爾族強迫勞動問題的關注，品牌更強調「不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品或原材料」。

如何在賺中國人錢的同時，又不會觸動到其底線，對於品牌而言殊不容。（Gettyimages）

原本這份聲明發佈之後，並沒有掀起廣大迴響，誰不知到2021年3月24日，卻突然在新浪微博、豆瓣等內地社交平台上發酵，終引來廣大同胞反動，聲言要支持新疆棉，罷買H&M，如是者，一場中國抵制洋貨運動就此展開。

Better Cotton Initiative成員名單。（網上圖片）

更重要是事件發展之快，波及到其他西方品牌，特別是良好棉花發展協會Better Cotton Initiative（簡稱BCI）核下零售商和品牌類別的成員，即包括H&M、Nike、adidas、New Balance、Puma、Decathlon、WalMart、Fast Retailing UNIQLO等知名品牌，事關在內地網民溯流追源下，他們發現BCI在2020年10月21日，曾發表一份指出「中國新疆存在侵犯人權和強迫勞動的風險」的聲明，更曾決定暫停對新疆地區發放BCI棉花許可證。如是者不少內地網民便遷怒於一眾BCI成員品牌，讓罷買行動進一步升溫，成為國際層面大新聞。

王一博在港知名度不高，在內地卻極受歡迎。（Nike微博）

陳奕迅與adidas割席

在罷買行動愈燒愈烈之際，部份大中華區演藝紅星身體力行地支持新疆棉，不惜切割與上述BCI成員品牌的關係，單方面與品牌解約，放棄代言人身份。例如王一博、譚松韻所屬經紀公司便宣布終止與Nike一切合作；井柏然及倪妮與UNIQLO解約；陳偉霆終止與Tommy Hilfiger合作等等。

以為陳奕迅與adidas情比金堅，最終卻如此結局收場。（adidas）

陳奕迅解約聲明。（陳奕迅微博）

不過最傷者還是首推adidas，事關德國品牌投資在大中華區藝人身上的名單，可謂最多最廣，然而罷買行動觸發後，包括陳奕迅、楊冪、迪麗熱巴、易烊千璽、王嘉爾、彭昱暢、Angelababy、張鈞甯、彭于晏等旗下代言人，均即時宣告終止與adidas一切代言關係，以表忠貞，而最叫港人意想不到的，當然首推陳奕迅，事關他多年以來一直與三間牌合作無間，2011年更與品牌簽約成全球終身代言人，是大中華區娛樂圈史上首個能獲得如此殊榮的藝人，本來無比尊榮，最終卻以如此方式分開，更有傳聞指他賠償6,000萬人民幣解約金，著實不無唏噓。

Tom Sachs NFT藝術品，每個都以限量形式出售。（Tom Sachs）

迎接NFT與Metaverse世代降臨

2021年環球的潮流工業發展，亦進一步邁向虛擬化。10月Facebook創立人Mark Zuckerberg宣告將Facebook改名Meta，並揚言集團將會花至少十年時間，建構Metaverse元宇宙。雖然人類能夠以虛擬角色替身（即Avatar）於元宇宙生活，目前仍屬構想階段，但世人對科幻的未來已然無比衷景。例如Nike便將自身多個Logo和口號進行虛擬商標註冊，更收購虛擬球鞋品牌RTFKT，為未來做好準備。

至於其他流行文化單位，則大力發展NFT業務，數碼藝術家Beeple作品被炒至天價；Tom Sachs、坂本龍一等頂尖大師將自家作品製成NFT；就連傳統時裝大牌同樣積極拓展市場，GUCCI成為第一個推出自家NFT高級時裝品牌，將長達4分鐘Aira短片製成NFT數位加密藝術品，並於Christie's拍賣會以$25,000賣出，成績斐然。隨後Rimowa、BALENCIAGA、LOUIS VUITTON等等亦與不同虛擬或藝術單位合作，推出專屬NFT，蔚然成風。

哪怕經濟不景，殿堂品牌卻仍然發展強勁。（HERMES）

CHANEL、HERMES持續漲價

不過就算精品日趨虛擬化，現實中的名牌經典，仍然有價有市。只能夠說時裝零售市場經肺炎一疫之後，已迎來全面大洗牌，「貧者越貧、富者越富」趨勢愈來愈明顥，新晉小眾品牌難以找到生存空間，傳統豪門級名牌卻愈做愈起勁，哪怕加價不斷，追捧Fans依然大有人在，增幅比加價幅度還要多。

CHANEL2年之內先後加價4次。（CHANEL）

因此HERMES和CHANEL兩大手袋龍頭的王牌精品，2021年都先後大幅調高價格，CHANEL更是2年之內先後加價4次，Classic Flap Bag這類王牌單品，在某些地區不但可以一下子加價60%，亦頒布「限袋令」，規定旗下兩款人氣手袋Classic Flap Bag和Coco Handle，每名顧客一年只能夠分別買一個。而其他小型皮革配件，則規定一年不能夠買兩個以上的相同款式

根據時裝媒體《世界高級品》資料所示，各款Classic Flap型號包袋，已經歷顯著加價，2021年7月到11月Chanel Classic Flap價錢變化：

Wallet On Chain：USD3,100 —> USD3,500（＋12.9%）

MIni Rectangular：USD4,400 —> USD5,000（＋13.6%）

Classic Small Flap：USD7,100 —> USD8,200（＋15.5%）

Classic Medium Flap：USD7,800—> USD8,800（＋12.8%）

Classic Jumbo Flap：USD8,500 —> USD9,500（＋11.8%）

Classic Maxi Flap：USD9,200—> USD10,000（＋8.7%）

Tiffany & Co.與Patek Philippe聯手打造的Nautilus，全球限定170枚。（Tiffany & Co.）

品牌收購戰持續

最後各大時裝的併購戰仍然持續，最轟動收購，當然是LVMH終於如願以償，年初以158億美元成功收購Tiffany & Co.，進一步擴大自身於業界的龍頭地位。Tiffany & Co.被收購後，也按LVMH近年市場策略，積極策動聯乘合作，先後與Supreme和Patek Philippe兩大品牌推出別注，將不同年輕階層消費者囊括其中。

8月擾攘多時的Reebok收購案亦終塵埃落定，Forever 21母公司Authentic Brands集團作價30億歐元，成功從adidas手上買下這個經典英國運動品牌，對adidas與Reebok而言，總算是鬆口氣了。