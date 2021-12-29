2021潮流大事回顧│Alber、Virgil離世　NIGO、Phoebe更上一層樓

【2021潮流大事回顧】不經不覺2021年快將走到尾聲，這一年肺炎疫病仍未消退，時裝業界卻已然風雲變幻，品牌間併購戰持續，亦有傳奇大師的突然離去，哪怕有些隱居已久的舊人強勢回歸，仍掩蓋不住傷感之情，總之點滴在心頭，當中你又記起多少呢？



Alber Elbaz因感染新冠肺炎與世長辭。（AZ FACTORY）

Virgil Abloh於11月28日離開大家。（Nike）

Alber Elbaz與Virgil Abloh逝世叫人最痛

時裝巨星的殞落，從來是最叫人悲痛之事，今年也有不少家傳戶曉名字離大家而去。4月前LANVIN設計師及AZ FACTORY創意總監Alber Elbaz，因感染新冠肺炎與世長辭，享年59歲。而如日中天的Virgil Abloh亦於11月28日離開大家，終年41歲，事後大家才知悉原來Virgil自2019年便驗出患上心臟血管肉瘤症，頑強抗癌期間，更持續為世人、為LOUIS VUITTON、為Nike設計出多款經典作品，改變時裝氣運。

Phoebe Philo Céline至今讓人念念不忘。（Getty Images）

Phoebe Philo與NIGO事業更上一層樓

然而人生就是如此，有人離開亦有人回來，說的是前Céline設計師Phoebe Philo，今年夏天她便與前東家LVMH達成共識，將會成為自家個人品牌，料想品牌於2022年便正式面世，叫人期待。

日本品牌由日本人主理，合情合理。（Collater）

至於日本裏原宿巨人NIGO同樣寫下事業新一頁，於今年9月獲委任為KENZO新一任設計總監，定必讓這個沉寂多時的品牌再現輝煌。而留意KENZO的母公司同樣為LVMH，足證這個世界第一奢侈品集團未來勢必進一步壟斷市場，集天下神兵利器於一身。

Daniel Lee將綠色完美植入Bottega Veneta中去。（Bottega Veneta ）

法國人Matthieu Blazy。（Bottega Veneta）

Daniel Lee無解離開Bottega Veneta

如果Virgil Abloh離開LV是無奈，那麼Daniel Lee離開BV則是無解。就在2021年11月時候，Bottega Veneta母公司宣告Daniel Lee將會離開品牌創意總監一職，並由同屬Bottega Veneta設計團隊的法國人Matthieu Blazy接任，辭任原因至今依然沒有官方解釋，叫人費解。不過考慮到Matthieu與Daniel一樣，曾經都跟隨Phoebe Philo為Céline效力，因此Bottega Veneta近年持續大熱的中性Ugly Chic美學，在可見將來均會繼續成為品牌的風格核心，Fans無需憂心。

官司纏身的Travis Scott。（Astroworld）

Travis Scott與Nike的合作系列很大機會成為絕唱。（Nike）

Travis Scott Astroworld之亂

2021對於美國樂壇天王Travis Scott絕對是座過山車的一年，明明年中仍然是潮流界當紅炸子雞，與Fragment Design合演的Air Jordan 1風靡全世界，11月5日於家鄉休士敦舉辦的第三屆 Astroworld Festival演唱會卻惹來極大麻煩。明明只能夠容變5萬人的表演場地不但爆滿20萬觀眾，終引來場面失控而發生人踩人意外，事件中10名觀眾因壓迫性窒息致死，Travis Scott及主辦單位更面臨多位死者家屬及傷者法律訴訟，指控他管理場地不善、引起騷亂並最終引致多人死亡。據知索償金額高達數以百億元計，「有排搞」之餘，一時間很多Fans聲言罷買Travis Scott的音樂和潮流單品，其他演唱會單位也拒絕讓這位Cactus Jack上台表演，事業隨時一鋪清袋。

FUTURA2000來香港參與盛會。（攝影：龔嘉盛）

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FUTURA2000再現香江

基於疫情肆虐，2021年世界各地的人員往來仍然處於一個十分封閉的階段，能夠親身來到香港的外國名人少之又少，Nicole Kidman和FUTURA 20000卻是罕見例外，可惜前者不歡而散，喜幸後者卻讓大家留下美好回憶。親自來港主持置地廣塲舉行的《FUTURALAND》，不單是這位Grafitti創作生涯中最大型的公共展覽，FUTURA2000亦與傳媒言談眾歡，回憶起過往來港的經歷，自言很喜歡到翠華餐廳，品嚐港式茶餐廳美食，親切形象叫人難忘。

魷魚遊戲劇照。（魷魚遊戲）

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《魷魚遊戲》熱爆全球

提到2021年人氣劇集，《魷魚遊戲》注定不可不提，劇集不但在影視娛樂圈掀起轟動迴響，在時裝界亦然。劇中所有演員一下子成為時裝界最強寵兒，飾演脫北者姜曉的鄭浩妍其個人IG粉絲數目短時間內大幅飆升至2,300萬，男主角李政宰亦成為GUCCI全球宣傳大使，就連陳冠希自家品牌Emotionally Unavailable（EU），也成功邀請到Netflix合作，推出一系列Emotionally Unavailable × SQUID GAME聯名服飾，讓韓風熱進一步升溫。

盛惠$825美元的CHANEL倒數月曆。（CHANEL）

CHANEL倒數月曆掀罵戰

2021年也不缺花生指數甚高的花邊新聞，CHANEL倒數月曆正是其一。為慶祝CHANEL No.5香水誕生100周年，品牌方面於聖誕前夕便推出一個盛惠$825美元的倒數月曆（全球限定1,000個），內裡以編號5至31，總共27個大大小小箱子所組成，存放了CHANEL Travel Size美妝用品、書籤、手繩、貼紙等小物，本想與Fans普天同慶一番，誰不知卻惹來Fans、Youtuber、Tiktoker連番聲討，指$6,250買來一個「文具套裝」物非所值，使到品牌服飾名品部總裁Bruno Pavlovsky公開致歉，但其實誰是誰非？當真見仁見智了。