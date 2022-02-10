Rolex｜藤原浩勞力士Day-Date 18208 　Onyx寶石與黃金撞色美學

【Rolex/ 勞力士/ 藤原浩】作為裏原宿潮流教父，藤原浩不止將日本品牌推向國際，就連玩西方名錶同樣精辟過人，既與BVLGARI、TAG Heuer聯名出手錶，自身Rolex的收藏同樣十分精彩，最近教父再展示了另一款新玩具——Rolex Day-Date 18208 Onyx Dial。



FRAGMENT × BVLGARI Watch 103570。（BVLGARI）

藤原浩鍾情於Rolex人所共知，高調佩戴Daytona Paul Newman Panda熊貓面，讓它熾熱全亞洲；找來Bamford合作「黑化」Submariner，掀起當年改錶風潮等等，一舉一動，觸動世人神經。

藤原浩平時影張相都會戴Daytona Paul Newman。（fujiwarahiroshi）

藤原浩最新收藏：Rolex Day-Date 18208 Onyx Dial。（fujiwarahiroshi）

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但別以為教父只愛玩運動錶，斯文款Dress Watch他同樣玩得通透。剛剛他就於個人IG fujiwarahiroshi公開了Rolex Day-Date 18208 Onyx Dial收藏，雖然相片就只一張咁大把，但黃金錶殼 × Onyx黑曜石錶面的物料矜貴及撞色設計，的確叫人看得津津有味；然而傳統Day-Date慣常是玻璃面設置，三點鐘位置的日期窗會設有小窗放大凸透鏡，藤原浩這枚18208卻是平滑，並沒有呈現凸起狀態，可能是手錶經過改動，換成波膠面設定。

Day-Date講求玩撞色及名貴物料。（WatchTime Middle East）

近年Rolex Dress Watch市場大行其道，Day-Date與Datejust尤其注目，雖然未必如運動錶一般具備精密機能，但玩起上來同樣大有學問。簡單而言，錶盤普遍視Day-Date是一款講求玩撞色及名貴物料的型號，例如金錶帶配金錶面，由於撞色效果並不搶眼，價錢往往相對低落，反而好像藤原浩般的金 × 黑色視覺配搭，很受愛錶人士的青睞。

以Bloodstone打造的錶面。（Chrono24）

不過，別以為藤原浩這款Onyx黑曜石錶面（正確英文名稱為Obsidian，但坊間多統稱作Onyx），已屬最精辟物料，它已是相對普及的款式了。再珍貴物料多的是，各式各樣Stella彩色寶石面才是珍品中之珍品，這些彩石顏色多樣化，不少更呈幻變色彩，而且品種繁複，既有東陵石Aventurine、血石Bloodstone、蛋白石Cacholong，紅玉髓、綠玉髓等寶石面，甚至有以珊瑚製成的Blue Coral、Pink Coral珊瑚面錶盤，每款視覺構圖美如畫作，各適其適，論變化程度，比運動錶來得有過之而無不及。