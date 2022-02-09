【G-SHOCK解構】手錶跌極也不壞？　堅固耐撞抗震全憑這一種技術

【G-SHOCK】手錶這種隨身物件因為戴在手上的關係，因此有時候不小心難免會敲到、撞到，這些由外部造成的衝擊力道可能會對手錶內部零件造成影響，因此歷史上各錶廠都在專心研究的一項課題就是要提升手錶的抗震效果與耐衝擊性。現在多數的手錶都具備一定的抗震性，不過綜觀各式機械錶、石英錶，要說到耐衝、耐撞、抗震、耐操等特質，應該很少有手錶可以和 Casio 的 G-SHOCK 分庭抗禮。問題來了，G-SHOCK 是怎麼做出不怕震盪的手錶呢？



第一款G-SHOCK手錶在研發過程中奠基於「彈跳中的橡皮球內部不會傳遞衝擊力」這樣的概念，因此設計出錶殼內部採用橡膠零件以支撐機芯的結構來達到替機芯緩衝的效果，品牌的作法是讓包覆機芯的內殼與外部錶殼間留下空隙，中間以緩衝材料分別保護機芯中的晶體震盪器及其他重要零件，一旦當手錶受到外部強烈衝擊時，外殼與內殼間的緩衝材料會變形來卸除撞擊力道，從而保護機芯不受影響。

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另外我們也會注意到G-SHOCK手錶外觀的樹脂零件都做得很有立體層次，這不單只是營造手錶外觀的霸氣感，實際上這些立體輪廓與邊框的設計最主要的用意是要吸收衝擊力，藉由這些突出的錶殼輪廓可以保護手錶周圍與機芯相連的按把，也因為錶殼高於鏡面，因此當手錶正面朝下掉落時，錶殼也可以負起保護鏡面的作用。

還有一點是品牌手錶的錶帶與錶殼的連接點通常是呈一種弧形固定狀態，這樣雖然把錶脫下來要放置時比較不好收納，但它卻能有效達到避震的效果，因為如果手錶背面朝下掉落，那麼這個弧形狀態就可以確保錶背不會直接墜地受到撞擊。

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目前G-SHOCK最頂級的耐衝擊構造已經發展到所謂的Triple G Resist技術，這種現代錶殼構造除了抗衝擊性佳之外，還提高了抗離心力和抗震效果。其中有關抗震動構造中，G-SHOCK採用名為αGEL®的絕緣體包覆機芯周圍，這種材質為以矽膠為主要原料製成的的軟凝膠狀材料，可以有效吸震並大幅降低手錶因劇烈震動造成的損壞情形。根據G-SHOCK的實測，Triple G Resist技術在抗離心力的測試中可以抵抗15G的離心重力，而在抗震動測試中則是根據汽車零件震動試驗方法與雙輪車車載設備要求的等級來測試，證明手錶能抵抗震動加速度達20G的力道而安然無恙。

回到文章一開始的問題，先不論G-SHOCK目前頂級的Triple G Resist技術，一般G-SHOCK手錶能夠做到不怕震盪的超堅固品質，主要關鍵就是在於機芯有內殼包覆並與外殼之間留下空隙，空隙中又還有橡膠材質作為緩衝，這樣就能夠大大降低手錶受衝撞時的影響程度。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK如何做出堅固耐摔的手錶】