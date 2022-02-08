百搭Birkenstock涼鞋強勢回歸　日系休閒、工裝3種穿搭風格任你襯

最近各大品牌紛紛在秀場展出 22 年度的 AW 系列，而受到諸多話題關注之一的，就是 Dior 秀場模特所穿的 Dior x Birkenstock Boston 聯名鞋款！



鞋上精緻的花藝刺繡與質感滿分的低調灰讓它受到許多媒體的高度關注。但關於販售的資訊目前還不明朗。

在這之前先來看看 Dappei 為大家介紹 Birkenstock Boston 系列的穿搭介紹！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 休閒風

說到 Birkenstock 讓人聯想到的正是那休閒舒適的氛圍，簡約的設計及優良的穿著體驗更是一試成主顧！搭配襯衫、棉質衛衣等容易上手的單品，透過棉本身輕柔的觸感與 Birkenstock 的隨興慵懶，超級適合在休假出外旅遊時穿著，整體延續著休閒的主題就能簡單穿出清新的日系感。如果基本款的搭配覺得太單調，也能利用配件的組合來營造心目中的理想造型，寬鬆的輪廓展現復古的氣息、外搭背心增加層次豐富度、棒球帽配襯衫更是秒成 city boy 的外型，輕鬆上手的穿搭適合所有人嘗試！

2. 硬挺感

麂皮的材質在視覺上有增加份量感的作用，相對來說在穿搭上就能與硬挺的材質或多層次的穿搭做配合而不顯得多餘。麂皮在秋冬也是常被使用的布料，與大衣、毛衣之類的厚重衣物都能起到良好的化學反應！穿搭方面推薦用三件式的搭法，利用上衣、褲子、外搭形成基本的層次，再透過不同的顏色、花紋相互配合來繼續堆疊，像是迷彩就是個不錯的選項，因為本身的份量感相當足夠因此內搭可以素面為主，當陽剛的迷彩配上低調奢華的麂皮，兩者擦撞出迷人的反差細節，推薦給所有喜歡硬派風格的搭黨！

3. 輕正裝

誰說拖鞋不能配西裝？Birkenstock Boston 系列的鞋型將一般拖鞋會露出的地方包覆起來，腳跟處也能透過褲管的長度來修飾，遠看僅會看到簡約設計的表面。雖說拖鞋配西裝沒問題，但也僅限輕正裝或 smart causal 的風格，畢竟正式的套裝搭 Birkenstock 較不合適。至於輕正裝的選擇就很多了，從亞麻、棉質、羊毛等光材質就相當多樣，穿搭上也可利用格紋襯衫、圖案衛衣等休閒元素做混搭，若不想搭配外套也可與西裝褲、卡其褲結合皮帶來做出稍微 old school 的感覺，整體風格是三種中最為流行且有多元樣貌，適合喜歡求新求變的搭黨嘗試！

Dappei結語：

Birkenstock 近年的討論話題越來越多，重磅聯名時不時就要出來燒一下大家的錢包，相信在未來一定也會推出更多讓人驚喜的合作，大家的荷包可要小心了阿！



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原文：Birkenstock 風潮再起，「Birkenstock鞋」其實很百搭，日系休閒、微正裝都可以，配西裝也好看！

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