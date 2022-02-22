Cruz Beckham│碧咸細仔登i-D封面　高顏值愛玩音樂勢成新時尚Icon

【碧咸/ Cruz Beckham】萬人迷碧咸David Beckham跟太太Victoria Beckham朗才女貌，大眾一直期待他們的愛情結晶能夠遺傳二人的基因。

等了又等，三仔Cruz Beckham登上了《i-D》雜誌封面，時尚基因一發不可收拾，立刻成為潮流熱話。



碧咸細仔Cruz Beckham登上最新一期《i-D》封面（i-D）

David與Victoria Beckham的三位公子和女兒一向是大眾焦點，期望有朝一日他們能繼承「黃金右腳」、「時尚教主」的位置。大仔Brooklyn Beckham曾加入阿仙奴青年軍，又曾當模特兒，最後還是選擇專注攝影師事業。

Brooklyn Beckham曾發表攝影集《what i see》（Amazon）

次子Romeo Beckham的仕途則跟大哥相反，曾被一致看好能成為新一代星模，他的「厭世臉」跟母親相近，替Burberry、Saint Laurent擔任廣告模特兒一致好評，當外界認定他會成為名牌新寵兒時，Romeo反高潮，2021年簽約加盟國際邁阿密預備組球隊Fort Lauderdale，甚至在比賽場上重演父親的七旋斬絕技，全心進軍足球事業。

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按圖看Cruz Beckham成長記：

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到了三子Cruz Beckham，日前（2月20日）才17歲生日的他，登上了英國時尚雜誌《i-D》最新一期的封面，一頭粉紅色Skinhead，赤裸上身只穿白色Boxer，極之搶眼，不但令人想起碧咸當年親身上陣演繹H&M聯乘內衣廣告和《ARENA HOMME》雜誌封面，那頭Sharp爆的髮色，也很有Victoria的時尚底蘊。



回顧碧咸Beckham夫婦時尚雜誌封面：

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不過，別以為Cruz Beckham想成為新一代潮流Icon，原來他醉心音樂創作，步母親後塵，成為歌手。他早在2016年時發表首張單曲——聖誕歌《If Everyday Was Christmas》，不過那時年紀少，尚未變聲表現幼嫩，十足兒歌般。如今，在《i-D》訪問中，他表示正跟Justin Bieber監製Poo Bear合作，「我們在錄音室里呆過幾次，一起創作了好些歌曲。」他亦強調只製作自己喜歡的音樂。此外，Cruz Beckham說很欣賞美國唱作人Billie Eilish，由音樂到風格都喜歡，還笑說想跟她約會，碧咸三公子的確「識玩」。

擁有父母優良的DNA的Cruz Beckham，天份加上努力，相信前途一片光明，期待他新歌曲面世，新一代音樂時尚Icon會否降臨？