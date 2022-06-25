5款居家盆栽推薦　多肉植物嬌小超治癒、虎尾蘭如空氣清新機必收

「多肉植物」對於植栽新手來說，相對好照顧又不會把環境弄得髒亂，擺放在室內空間也很合適，擺放這些植物的地方更會顯得生機盎然。



今天妞編輯邀請多肉空間「有肉 Succulent & Gift」，分享適合放在室內空間的5款「居家多肉植物」，趕緊來看看哪些可入手！

5款居家多肉植物推薦，不但能令家居增添生氣，更可改善空氣質素。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 玄關：桌上型的植物燈＆盆栽

大部分家中玄關處都有一個檯面可以放鑰匙或零錢，如果旁邊再放上一盆精巧可愛的桌上型盆栽，那或許會讓每一位家人都備感溫馨。但玄關的日照情況通常不太充足，建議搭配一盞「桌上型植物燈」補足光照需求，讓返家時間較晚的家人，一進門就可以被溫暖的綠意迎接。

2. 飯廳：五行蘭花

風水中的「五行（金木水火土）」其實也可以運用在植物上喔，而它們代表的顏色又以白、綠、灰、紅、黃為主，圖片中的「五行蘭」就是聚合了五種顏色、形態＆品種的蘭花，也象徵著富貴與吉祥，如果放在全家人會一同相聚吃飯的餐廳，那再適合不過了。（色彩繽紛感覺就會帶來好運）

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3. 客廳：落地型虎尾蘭

日照相對充足的客廳，很適合擺放落地型的盆栽，不論是靠近陽台的地板，或是沙發旁邊的空位處，放一盆欣欣向榮的綠色植物實在很顯朝氣。這邊可以放一個附有接水盤的落地型盆器＋虎尾蘭，它象徵著堅定剛毅的精神，又有「空氣清新機」的稱號，可以吸收室內80%以上的有害氣體，很適合放在客廳吧～

4. 臥室：桌上型虎尾蘭

臥室中如果有些綠意，或許可以讓睡眠更加穩定也說不定！所以建議可以在床頭櫃或是床邊桌上擺放一盆桌上型虎尾蘭，並搭配符合臥室裝潢風格色系的盆器，如此一來不僅可以讓空間顯得舒爽，也能輕鬆營造生活儀式感～（好照顧的虎尾蘭大概2～3週澆水一次即可）

5. 陽台：仙人掌組盆

陽台是室內空間中陽光最充足也最通風的地方，這樣在植物的選擇上就更加豐富多元！妞妞們不妨到花墟逛一逛，不論喜歡哪一種植物都可以買回家種種看，只要有充足的陽光、空氣和水，就可以頭好壯壯囉～

以上5款多肉植物是不是看了很療癒呢？妞編輯最近也入了植物的坑，已經考慮在家裡放一盆虎尾蘭（私心最愛）。

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