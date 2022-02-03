【家居設計】客廳擺位5大奧妙　桃花背後暗藏玄機　切忌擺放假花

到別人家作客，第一眼看見的是客廳、待最久的地方也是客廳，會成為我們對主人品味的印象。扮演著待客、家人活動、日常起居的重要角色，客廳在風水學上當然十分看重。你知道客廳有哪些風水重點要知道嗎？



以下 5 點帶你迅速掌握──趁機好好整頓一下，別浪費了客廳空間，讓自己與別人待在家的時間更舒適自在。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 客廳聚氣，格局要方正、明亮！

客廳是家中成員交流的地方，風水學中被認為是「人氣聚集之處」，人的氣處理得好、陽氣充足，運勢自然會好。首先要掌握的是「格局方正」，如果非方正、有缺口，建議以立櫃等家具去做填補；然後要「光線充足」，客廳的光線一定要明亮，窗外有充足的自然光照進當然是最好的，但不建議使用過刺眼的人造光。入夜後，光線以柔和、暖色調為佳，才不易使神經緊繃。客廳最後要掌握「通風」，不要潮濕、有異味或陳設雜亂，才可藏風聚氣。

2. 找出客廳的「財位」在哪

客廳中最重要的方位就是「財位」，而財位憑我們一般人也是可以輕易找到的──就在「進客廳門後的斜對角、直角處」，門開左，財位就在右斜對角，開右則反之。風水學認為，這是要讓氣流得以匯聚的地方，不宜旁邊就是落地窗或能通往其他空間，如果有這些「漏氣」的情況，就要用屏風、立櫃稍微阻隔一下。關係著一家人的財運及事業、人際關係，「財位」在布局上更要重視，可擺放聚寶盆或其他吉祥物，但忌雜亂、陰暗、不整齊或有機會經常變動。

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3. 沙發擺設一定要「有靠山」

沙發是客廳的重點家具，該怎麼擺很重要。首先要注意的是沙發要靠牆，最好是與鄰棟相靠之處，如此才會「有靠山」，後方無靠山就難以安定、難遇上貴人；忌諱沙發背對大門，使主人無法掌握家中全局，容易受驚動。再來，沙發上不宜有橫樑壓過，風水學認為樑壓會使人壓力大、思緒混亂、精神不濟，長時間下來對身體有負面影響，家中的橫樑通常難以移除，最建議的還是將沙發移位，稍微重新設計一下客廳格局。

4. 客廳色彩以舒適、暖色調為宜

風水學對於客廳的配色，多建議和諧、視覺上的舒適，例如木色、米色、咖啡色等顏色為主，白色等明亮色為協調，配合暖色燈光，這樣才有安定溫暖的感覺，家人願意在客廳聚集的意願也會比較高。若有特殊需求，也能以主人的「五行」去做主色調選擇，例如五行屬金為白色、屬木為藍色；或座房子東向西以白色為主色調、座西向東選擇綠色系為主色調等，協助運勢提升。整體上來說，都以不過於強烈刺激、雜亂為宜。

5. 忌擺「假花」，大型闊葉植物很適合

很多人會在客廳擺室內植物，妝點空間。以室內設計來說絕對是個好主意，但在風水上就有一些事情要注意了！最忌諱的就是「假花」，認為它並不能帶動氣場流動，還容易使運勢低落；仙人掌也不適合，風水上認為它對人際關係不一定有正面幫助。最好還是以容易照顧且常綠的植物為佳，如發財樹、開運竹、黃金葛等，或是大型的闊葉植物，有助於帶動運勢，擺在財位就很適合。

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