家居設計格局5大禁忌　常見穿堂煞、開門見灶廁不聚財可這樣化解

有些人認為風水是一種歸納方法，環境的確會影響人的情緒，將這些經驗整理起來便成為了一種「學問」。



在風水中，「室內格局」因為設計時就早已決定，所以比較難改變，因此若有這一層面的擔憂，在購屋、租屋前就要多加考量，免得還要想方設法來化解。

也或許你正在住的房子，就遇上了以下 5 種常見風水格局禁忌！（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 15

1. 最常見「穿堂煞」怎麼化解？

「穿堂煞」很常見，也是許多人最忌諱的格局禁忌，指的是走進家門就能直接看見後門或陽台，因為「空氣流動得太快速」，風水上被認為會無法聚氣納財、容易犯小人。最簡單的化解方式，就是放個屏風、櫃子、植物來遮擋，或在門上掛珠簾、門簾，窗戶使用厚重一點的窗簾也是常用的方法。最重要的是房屋是否因為空氣太過流動，使你感到不舒服，是的話就建議趕緊著手解決。

2. 心臟地帶注意「中宮煞」

風水可以將家中格局劃分為「九宮」，也就是將家中的平面圖切分為九宮格，其中最中心「中宮」的位置可謂心臟地帶。傳統上客廳位於中宮的位置是最好的，如果該位置是廁所、廚房就稱為「中宮煞」──廁所污穢，會導致家人健康狀況不佳；廚房屬火，導致家人不和睦。若單純從格局上來看，廁所和廚房都是非常需要通風的地方，放在中央不靠窗，濕氣、異味與油煙味就容易飄散在整個空間裡。

同場加映：浴室設計5大禁忌：廁所置中宮易生病 馬桶沖正門要這樣化解！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

3. 進門不要對廁所、廚房、樓梯

風水學認為進入家門，還有幾個東西是不能正對著你的：廚房、浴廁、樓梯。正對著廚房稱為「開門見灶」，會導致財運不易累積；開門見廁，是讓廁所的穢氣直衝而來；看見樓梯容易出現在透天厝、樓中樓，對氣場流通也有不良的影響。許多風水中的不利都與它「氣場」概念有關，要化解這三種情況，簡單方式還是拿屏風或櫃子阻隔。

4. 門與門相對，形成「鬥口煞」

「門對門」也是很多人在意的風水問題，若家中的房間門相對、距離僅 3 公尺之內就叫做「鬥口煞」，風水上認為會容易造成家人口角、爭執、不和睦。試想一對姊弟房門那麼近，一開門就可能看見彼此，當然感覺沒隱私、有壓力，每天早起搶廁所大概還會被對方嚇到，肯定會看對方越來越不順眼。要化解鬥口煞，最簡單的方式是加裝長門簾來遮擋視線，這也適用於主臥、客房、浴廁緊鄰呈現「品」字的品字門格局上。

5. 幾種「橫樑」要注意

觀察住家格局時，屋頂的橫樑一定要多加注意。幾種位置會對風水的「氣場」不利，感覺上來說，休息、工作時頭上橫著一條梁柱也很受壓迫。這樣的情形稱「樑壓」，因關乎房屋結構所以難移除，若有些空間就是有橫樑，可以藉由搬移某些家具來減少壓迫感，例如書桌、爐灶、床、書桌，這些都是風水上認為的樑壓大忌，對運勢有不好的影響。難以避開，也可以裝修木格柵、系統櫃分散橫樑的壓迫感，或是利用民俗中的法器來化煞。

同場加映：【家居設計】客廳擺位5大奧妙 桃花背後暗藏玄機 切忌擺放假花（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

同場加映：家居風水｜時鐘擺放有忌諱 除別對正大門口 還有3個禁忌不能犯（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

延伸閱讀：

租屋族看過來！「套房風水」要注意這5點，「開門見廁」晦氣直撲而來，床尾對門「沖床煞」這樣做來化解！

「陽台風水」避開5禁忌！「壁刀煞」破解方法必看，靠近醫院、荒廢破屋也要當心影響運勢！

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】