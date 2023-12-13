InterVision時尚交流｜5位香港時裝設計師　細說大灣區交流與發展

由香港時裝設計師協會主辦、香港特別行政區政府「創意香港」全力贊助的「InterVision Fashion Flow時尚交流2023」展覽與時裝騷已完滿落幕，創新突破的形式，令人留下深刻印象。上一回《一物》跟粵港澳大灣區設計師一起分享時尚設計的點滴，今次就交由五位香港代表，Doris Kath Chan、Oplus2、ARTO.、Sparkle Karen和Wong Ching Ying Charlie現身說法，當中有出道數年的、也有剛畢業時裝設計系的，以不同面向聊聊設計美學、AI發展與影響，還有各方交流的成果。



「InterVision Fashion Flow時尚交流2023」展覽與時裝騷已完滿落幕（香港時裝設計師協會）

早前於深水埗設計及時裝基地舉行的「InterVision Fashion Flow時尚交流2023」，共30位粵港澳大灣區的時裝設計單位參與其中，不但注入創新科技元素，更帶動跨地域交流，將創意思維與商業發展共冶一爐，雖然已完滿落幕，但是次活動為業內設計師帶來新衝擊，從而激發更多優秀設計。

Doris Kath Chan參展作品（香港時裝設計師協會）

於2014年創立DORISKATH的設計師Doris Kath Chan，畢業於英國中央聖馬丁學院，深水埗對她別具意義，「因為今次展覽在深水埗舉行，這個地方是新舊共融在一起，就如我把朋友的舊西裝、牛仔褲回收，再改裝成全新的華麗服裝。」她表示是以舊元素展示新系列感覺上好像深水埗，「跟現在這地方有一些新東西走出來一樣」，她再補充說設計是延續衣服的壽命，「不想那麼快穿完便扔掉，其實它們仍是很美的，於是改裝變成新的衣服給人穿。」

問到AI發展，Doris喜見InterVision時裝騷結合實體與虛擬設定，她指時裝騷已發展到可現場或線上觀賞，「今次現場實體再加網上虛擬，有如走進未來世界，真人在那裡，但是在螢幕裡面又有，帶出另一種感覺。」她指實體與虛擬要取得平衡，兩者都沒法取代對方。

近年，Doris參與不少教育工作，這方面對她跟大灣區交流幫助不少，「每次交流定有一些新的東西走出來，因為大家想法不同，交談便會有新的看法。就像我教書那樣，學生其實是白紙一張，當他們慢慢學習時，可能學到一些新東西，而從中我又在他們身上學到另一些東西。」她說大灣區時尚發展得很好，「大家風格不同，反而令整個中國時尚發展更為蓬勃，從前大家主要看外國設計，但現在香港、大灣區有新勢力出現，讓更多人了解到時裝並非只得歐美那些。」

ARTO.參展作品（香港時裝設計師協會）

主打針織設計的ARTO.，是設計師Arto Wong於2018年所創立的同名品牌，她為今次時裝騷創作的系列，以色彩融入針織產品之中，「令觀眾感受到顏色帶來的力量。希望令大家透過衣服感受更多生活，擁抱更多可能性。」而她認為AI 會是一個工具及協助角色，幫助設計師進行設計工作，「時裝設計，繪圖是其中一部份，背後還有一大堆工作，構思演進、手工工藝、溝通等等的生產的程序，AI 不會完全取代，卻加快或簡易某些程序。」

而是次實體與虛擬方式為Arto帶來新體驗，「衣服透過在不同方式跟人互動，是一個誇媒體的視覺藝術品。」是次InnerVision活動亦為她帶來新衝擊，「針織品可以從手感、選料和形象去欣賞觀看。今次活動，有時裝表演和虛擬表演，擴大針織品的觀賞角度。」至於她眼中的大灣區時尚發展，是個充滿不同可能性的地方。

Oplus2參展作品（香港時裝設計師協會）

由Otto Tang於2015年創立的時裝品牌Oplus2，設計以「捕捉生活剪影」的概念，帶出自然與情感之間完美融合的感性，而今次展覽系列，他以手繪花針織為主，「每件都是人手繪畫，所以是獨一無二，是品牌每季推出的設計，客人覺得有較獨特性，每件不一樣情的況下，有限定版的感覺。」Otto認為實體和虛擬結合的展覽形式充滿新鮮感，「現今科技塑造出現實無法呈現的場景、環境，而背景也可以是構思出來的動畫，或不是屬於那個地方的東西，增強感覺、視覺、觀感，營造不同的氣氛。」而他本身亦有借助AI工具來協助設計，如MidJourney、ChatGPT等，「現今社會很多時人們常說一句話：『人類是不會被AI取代』，但不用AI的人就會被用AI的人取代，作為時裝設計師，做潮流前瞻性的工作，這些工具能協助到我們做一些比較試驗性質的東西，快一點做出效果，呈現出我們的構思。」

談到大灣區時尚，Otto表示絕不陌生，「本身因工作關係，經常穿梭香港與大陸，大灣區給我的啟發就是擴闊了我們那個環境和生態圈，始終香港市場較小，能進入到大灣區對於我們品牌發展有很大幫助。」此外，Otto熱愛攝影，而Oplus2設計不時將他旅行拍攝作品用於服飾Digital Print上，「大灣區的人物風景同樣給我帶來不同的新鮮感，刺激到我的觸覺，有些可能我不常見的東西，或一些沒有人留意的東西，都會啟發到設計靈感。」

Sparkle Karen參展作品（香港時裝設計師協會）

Sparkle Collection創辦人及設計總監陳嘉賢（Karen），以別樹一格的摩登旗袍和新派唐裝為人所認識，而今次為配合大會春夏秋冬主題所創作的系列，她以四件別來自齊白石、吳昌碩和高劍父三位大師的香港藝術館藏品跟品牌進行聯乘，「希望帶給觀眾一個傳統加新派的華服的聯乘概念，用一個新派的方法將藝術館畫作跳出框框，可以落地走出群眾，令市民大眾看到一幅驚世畫作轉化為Wearable Art，成為時尚。」而今次時裝騷的展現形式，既有真實與虛擬的模特兒，配合牆上與地板的LED，「大家一起在虛實之間創做一個時尚、創新又新派的展現手法，現場感來得非常震撼。」

Sparkle Collection以香港本土情懷配合中華文化特色做主軸的新派華服，Karen說從布料設計開始已用中西融合的方法製造原創布料，「充滿香港本土特色，又不失傳統造工，還有傳統旗袍和華服的精髓，卻融入了很多西方的時裝設計元素。」她覺得在大灣區中，香港作為其中一份子，有中西融合、香港特色和傳統華服的美，是Sparkle Collection在大灣區立足的一個很清晰DNA，「希望再將香港美好的人和事、文化融入到新派時尚華服裡，在『9+2』城市中有特別的特色。」她看到大灣區時尚發展未來，粵港澳設計師與設計師之間，會擦出更多火花。

Wong Ching Ying Charlie參展作品（香港時裝設計師協會）

Wong Ching Ying Charlie是時裝設計的新鮮人，剛畢業於理工大學的她來到今次InnerVision大舞台，展現初生之犢的創新思維，「這系列最主要是用上不同色調的藍色和3D剪影，帶給觀眾一個視覺上的衝擊。我認為每個人的氣場和脈輪是不一樣，會互相影響，但這樣虛無的東西我們正正是確實地感受到它的存在；至於選用藍色的因為這屬於中性，是正面也可以是一個負能量，整個系列想是想表達出每一個人的情緒都不一樣，有高低有起伏的轉變，就像服飾上輪廓，會有不同的形態出現。」遇到實體與虛擬拼合的展覽，亦使她感到驚喜和開心，「因為打破了舊有的框架，有一個不同的第一身體驗。因為從前我們只能很單一地去欣賞設計師的作品 但是如果將融合實體和虛擬兩個元素時，會有多一點不同的角度去欣賞，整個想像的空間會更加大，這對於設計師和觀眾來說，皆是進步和好事。」

作為新生代設計師，Charlie指出AI和元宇宙絕對是新的潮流趨勢，亦是未來的新常態，她坦言AI對其創作幫助不少，「既減省了執行時間，也把幻想的東西 實體化，在視覺上是刺激，並且是很大突破，用不同的角度看到我的設計，有什麼可以做得更加好和再發展下去的空間。」由於是初出道，Charlie現階段把焦點放在香港，「始終這是我成長和最熟悉的地方，我想將這個特別的地方學到、看到、感受到的東西，透過我的創作去做一些新的東西出來給大家。」她願意嘗試不同的挑戰，「雖然焦點放在香港，但歡迎任何地方、海外市場或各樣的合作。我支持大灣區的時裝發展，覺得未來有很大的發展潛力空間，有平台讓不同的設計師有更多的交流的機會，給予公眾了解和認識不同的設計師的作品。」